https://ria.ru/20220126/mgu-1769591270.html

В МГУ не планируют полностью переходить на дистант из-за омикрон-штамма

В МГУ не планируют полностью переходить на дистант из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 26.01.2022

В МГУ не планируют полностью переходить на дистант из-за омикрон-штамма

Московский университет пока не планирует полностью переходить на дистанционное обучение на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон", сообщил РИА... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:10

2022-01-26T13:10

2022-01-26T13:18

распространение коронавируса

мгу имени м. в. ломоносова

общество

образование - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

виктор садовничий

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Московский университет пока не планирует полностью переходить на дистанционное обучение на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон", сообщил РИА Новости ректор МГУ Виктор Садовничий."Пока нет, но в начале семестра будем думать. Пока мы используем смешанный формат обучения", - сказал Садовничий.В пресс-службе вуза уточнили, что студенты находятся на каникулах, обучение начнется 7 февраля. Вуз будет отталкиваться от рекомендаций Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20220119/peterburg-1768601586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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