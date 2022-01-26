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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/mgu-1769591270.html
В МГУ не планируют полностью переходить на дистант из-за омикрон-штамма
В МГУ не планируют полностью переходить на дистант из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 26.01.2022
В МГУ не планируют полностью переходить на дистант из-за омикрон-штамма
Московский университет пока не планирует полностью переходить на дистанционное обучение на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон", сообщил РИА... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:10
2022-01-26T13:18
распространение коронавируса
мгу имени м. в. ломоносова
общество
образование - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
виктор садовничий
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Московский университет пока не планирует полностью переходить на дистанционное обучение на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон", сообщил РИА Новости ректор МГУ Виктор Садовничий."Пока нет, но в начале семестра будем думать. Пока мы используем смешанный формат обучения", - сказал Садовничий.В пресс-службе вуза уточнили, что студенты находятся на каникулах, обучение начнется 7 февраля. Вуз будет отталкиваться от рекомендаций Роспотребнадзора.
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мгу имени м. в. ломоносова, общество, образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), виктор садовничий, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:10 26.01.2022 (обновлено: 13:18 26.01.2022)
 
В МГУ не планируют полностью переходить на дистант из-за омикрон-штамма

Ректор МГУ Садовничий: полный переход на дистант на фоне "омикрона" пока не планируется

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавное здание МГУ им. М.В. Ломоносова
Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Московский университет пока не планирует полностью переходить на дистанционное обучение на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон", сообщил РИА Новости ректор МГУ Виктор Садовничий.
"Пока нет, но в начале семестра будем думать. Пока мы используем смешанный формат обучения", - сказал Садовничий.
В пресс-службе вуза уточнили, что студенты находятся на каникулах, обучение начнется 7 февраля. Вуз будет отталкиваться от рекомендаций Роспотребнадзора.
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Распространение коронавирусаМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбществоОбразование - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Виктор СадовничийЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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