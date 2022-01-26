https://ria.ru/20220126/medpomosch-1769649897.html

Голикова допустила перевод плановой медпомощи в неотложный формат

Голикова допустила перевод плановой медпомощи в неотложный формат - РИА Новости, 26.01.2022

Голикова допустила перевод плановой медпомощи в неотложный формат

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что плановая помощь сохранится, несмотря на пандемию. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:19

2022-01-26T17:19

2022-01-26T17:33

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что плановая помощь сохранится, несмотря на пандемию."У нас есть такое мероприятие в плане. Мы до конца января также должны принять соответствующее постановление правительства. Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь", - отреагировала Голикова.По словам Голиковой, там, где ситуация будет совсем сложной, оказание такой медицинской помощи может быть переведено в неотложный формат.

https://ria.ru/20220121/omikron-1768907962.html

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