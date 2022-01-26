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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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Голикова допустила перевод плановой медпомощи в неотложный формат
Голикова допустила перевод плановой медпомощи в неотложный формат - РИА Новости, 26.01.2022
Голикова допустила перевод плановой медпомощи в неотложный формат
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что плановая помощь сохранится, несмотря на пандемию. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:19
2022-01-26T17:33
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что плановая помощь сохранится, несмотря на пандемию."У нас есть такое мероприятие в плане. Мы до конца января также должны принять соответствующее постановление правительства. Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь", - отреагировала Голикова.По словам Голиковой, там, где ситуация будет совсем сложной, оказание такой медицинской помощи может быть переведено в неотложный формат.
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россия, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
17:19 26.01.2022 (обновлено: 17:33 26.01.2022)
 
Голикова допустила перевод плановой медпомощи в неотложный формат

Вице-премьер Голикова: в России не планируется полностью останавливать плановую медпомощь

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что плановая помощь сохранится, несмотря на пандемию.
"У нас есть такое мероприятие в плане. Мы до конца января также должны принять соответствующее постановление правительства. Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь", - отреагировала Голикова.

По словам Голиковой, там, где ситуация будет совсем сложной, оказание такой медицинской помощи может быть переведено в неотложный формат.
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