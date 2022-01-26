https://ria.ru/20220126/medpomosch-1769649897.html
Голикова допустила перевод плановой медпомощи в неотложный формат
Голикова допустила перевод плановой медпомощи в неотложный формат - РИА Новости, 26.01.2022
Голикова допустила перевод плановой медпомощи в неотложный формат
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что плановая помощь сохранится, несмотря на пандемию. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:19
2022-01-26T17:19
2022-01-26T17:33
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что плановая помощь сохранится, несмотря на пандемию."У нас есть такое мероприятие в плане. Мы до конца января также должны принять соответствующее постановление правительства. Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь", - отреагировала Голикова.По словам Голиковой, там, где ситуация будет совсем сложной, оказание такой медицинской помощи может быть переведено в неотложный формат.
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17:19 26.01.2022 (обновлено: 17:33 26.01.2022)
Голикова допустила перевод плановой медпомощи в неотложный формат
Вице-премьер Голикова: в России не планируется полностью останавливать плановую медпомощь