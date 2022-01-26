https://ria.ru/20220126/matvienko-1769579004.html

Россия готова защищать безопасность своих партнеров, заявила Матвиенко

Россия готова защищать безопасность своих партнеров, заявила Матвиенко - РИА Новости, 26.01.2022

Россия готова защищать безопасность своих партнеров, заявила Матвиенко

Россия готова всегда встать нерушимой стеной на защиту безопасности и суверенитета своих партнеров, операция ОДКБ в Казахстане это подтвердила, заявила спикер... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:28

2022-01-26T12:28

2022-01-26T12:28

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касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия готова всегда встать нерушимой стеной на защиту безопасности и суверенитета своих партнеров, операция ОДКБ в Казахстане это подтвердила, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Если вдруг возникнет угроза извне, то мы нерушимой стеной встанем на защиту безопасности и суверенитета наших партнеров. Миротворческая операция ОДКБ, проведённая в Казахстане в начале года, это наглядно доказала", - сказала она на открытии весенней парламентской сессии.Спикер напомнила, что в Алма-Ате в этом году пройдет торжественное заседание Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ, которая в этом году отметится своё тридцатилетие."Мне кажется очень символичным, что торжественное заседание, приуроченное к юбилею ассамблеи, пройдёт именно в Казахстане, в Алма-Ате. Ведь именно там 30 лет назад было подписано соглашение о создании организации", - сказала Матвиенко.По ее словам, это как нельзя лучше говорит о незыблемости единства наших стран.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/mironov-1769376509.html

https://ria.ru/20220123/odkb-1769169221.html

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в мире, одкб, снг, совет федерации рф, валентина матвиенко, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, россия