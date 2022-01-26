https://ria.ru/20220126/lokdaun-1769595445.html

В Австрии отменят локдаун для непривитых от COVID-19

В Австрии отменят локдаун для непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

В Австрии отменят локдаун для непривитых от COVID-19

Австрия с 31 января отменяет локдаун для непривитых от коронавируса, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер. Решение было принято в связи со стабилизацией РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:27

2022-01-26T13:27

2022-01-26T13:27

распространение коронавируса

в мире

австрия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

карл нехаммер

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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Австрия с 31 января отменяет локдаун для непривитых от коронавируса, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер. Решение было принято в связи со стабилизацией ситуации в больницах, в первую очередь, в отделениях интенсивной терапии."Локдаун для непривитых заканчивается со следующего понедельника", - заявил Нехаммер перед заседанием кабмина Австрии.Вместе с тем правило 2П (привит, переболел) сохраняется для посещения большинства общественных мест предприятий питания, магазинов, мероприятий в сфере культуры и искусства, то есть непривитым вход туда по-прежнему закрыт. Также сохраняется обязательство носить маску типа FFP2.Как сообщил глава минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн, сертификат о вакцинации для привитых двумя дозами вакцины будет действовать полгода, для привитых тремя дозами - 9 месяцев.

https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html

https://ria.ru/20211130/avstriya-1761404436.html

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в мире, австрия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, карл нехаммер