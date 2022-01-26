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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/lokdaun-1769595445.html
В Австрии отменят локдаун для непривитых от COVID-19
В Австрии отменят локдаун для непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
В Австрии отменят локдаун для непривитых от COVID-19
Австрия с 31 января отменяет локдаун для непривитых от коронавируса, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер. Решение было принято в связи со стабилизацией РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:27
2022-01-26T13:27
распространение коронавируса
в мире
австрия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
карл нехаммер
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Австрия с 31 января отменяет локдаун для непривитых от коронавируса, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер. Решение было принято в связи со стабилизацией ситуации в больницах, в первую очередь, в отделениях интенсивной терапии."Локдаун для непривитых заканчивается со следующего понедельника", - заявил Нехаммер перед заседанием кабмина Австрии.Вместе с тем правило 2П (привит, переболел) сохраняется для посещения большинства общественных мест предприятий питания, магазинов, мероприятий в сфере культуры и искусства, то есть непривитым вход туда по-прежнему закрыт. Также сохраняется обязательство носить маску типа FFP2.Как сообщил глава минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн, сертификат о вакцинации для привитых двумя дозами вакцины будет действовать полгода, для привитых тремя дозами - 9 месяцев.
https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html
https://ria.ru/20211130/avstriya-1761404436.html
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в мире, австрия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, карл нехаммер
13:27 26.01.2022
 
В Австрии отменят локдаун для непривитых от COVID-19

Канцлер Австрии Нехаммер с 31 января отменил локдаун для непривитых от COVID-19

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Австрия с 31 января отменяет локдаун для непривитых от коронавируса, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер. Решение было принято в связи со стабилизацией ситуации в больницах, в первую очередь, в отделениях интенсивной терапии.
"Локдаун для непривитых заканчивается со следующего понедельника", - заявил Нехаммер перед заседанием кабмина Австрии.
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Вместе с тем правило 2П (привит, переболел) сохраняется для посещения большинства общественных мест предприятий питания, магазинов, мероприятий в сфере культуры и искусства, то есть непривитым вход туда по-прежнему закрыт. Также сохраняется обязательство носить маску типа FFP2.
Как сообщил глава минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн, сертификат о вакцинации для привитых двумя дозами вакцины будет действовать полгода, для привитых тремя дозами - 9 месяцев.
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Распространение коронавирусаВ миреАвстрияЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКарл Нехаммер
 
 
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