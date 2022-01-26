https://ria.ru/20220126/lokdaun-1769595445.html
В Австрии отменят локдаун для непривитых от COVID-19
В Австрии отменят локдаун для непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
В Австрии отменят локдаун для непривитых от COVID-19
Австрия с 31 января отменяет локдаун для непривитых от коронавируса, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер. Решение было принято в связи со стабилизацией РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:27
2022-01-26T13:27
2022-01-26T13:27
распространение коронавируса
в мире
австрия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
карл нехаммер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598891776_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8b08ce8608afacdef953553f4d68b6ed.jpg
ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Австрия с 31 января отменяет локдаун для непривитых от коронавируса, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер. Решение было принято в связи со стабилизацией ситуации в больницах, в первую очередь, в отделениях интенсивной терапии."Локдаун для непривитых заканчивается со следующего понедельника", - заявил Нехаммер перед заседанием кабмина Австрии.Вместе с тем правило 2П (привит, переболел) сохраняется для посещения большинства общественных мест предприятий питания, магазинов, мероприятий в сфере культуры и искусства, то есть непривитым вход туда по-прежнему закрыт. Также сохраняется обязательство носить маску типа FFP2.Как сообщил глава минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн, сертификат о вакцинации для привитых двумя дозами вакцины будет действовать полгода, для привитых тремя дозами - 9 месяцев.
https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html
https://ria.ru/20211130/avstriya-1761404436.html
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598891776_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4b6adfb7d24678a2fb4de79a13d4eb70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, карл нехаммер
В Австрии отменят локдаун для непривитых от COVID-19
Канцлер Австрии Нехаммер с 31 января отменил локдаун для непривитых от COVID-19