https://ria.ru/20220126/lechenie-1769528762.html

Чем лечат от "омикрона"

Названы восемь препаратов для лечения "омикрона" - РИА Новости, 26.01.2022

Чем лечат от "омикрона"

При лечении "омикрона" оказались эффективны восемь противовирусных препаратов, которые использовались медиками при других штаммах коронавируса. Об этом пишет... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T01:34

2022-01-26T01:34

2022-01-26T05:15

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. При лечении "омикрона" оказались эффективны восемь противовирусных препаратов, которые использовались медиками при других штаммах коронавируса. Об этом пишет Cell Research со ссылкой на результаты исследования, проведенного учеными из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете.Изучение клеточных культур показало, что "омикрон" остается чувствительным к восьми наиболее важным противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции. К ним относятся EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.Ученые также назвали причину, почему пациенты, зараженные "омикроном", реже страдают от тяжелых форм заболевания. Это связано с тем, что данный штамм особенно чувствителен к подавлению так называемого интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма.Мутацию B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4 процента. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.

https://ria.ru/20220125/simptom-1769453283.html

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весь мир, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса