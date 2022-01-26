15:12 26.01.2022 (обновлено: 17:57 26.01.2022)
Генсек НАТО потерял связь с реальностью, заявил Лавров
Глава МИД России Лавров: генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности наращивания военного присутствия на восточном фланге, заявил, что давно никак не рассматривает его заявления.
"По-моему, он уже потерял связь с реальностью", — сказал министр журналистам.
В последние недели Запад активно обвиняет Россию в подготовке "вторжения" на Украину, заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне в понедельник НАТО проинформировала мировое сообщество об усилении своего присутствия в Восточной Европе. В частности, речь шла о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, возможной отправке французских подразделений в Румынию.
В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что перемещают свои войска в пределах своих территорий. В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить группировку Североатлантического альянса у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации в регионе — действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число военных учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. Все эти действия Россия расценивает как красные линии.
В конце прошлого года Москва предложила Западу пути разрешения противоречий, передав Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, но пока переговоры ни к чему не привели.