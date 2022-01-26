https://ria.ru/20220126/krym-1769628154.html

Крым возвращает льготный проезд пенсионеров в транспорте

Крым возвращает льготный проезд пенсионеров в транспорте - РИА Новости, 26.01.2022

Крым возвращает льготный проезд пенсионеров в транспорте

Запрет на льготный проезд в транспорте для пенсионеров в Крыму будет снят с пятницы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:46

2022-01-26T15:46

2022-01-26T15:46

распространение коронавируса

республика крым

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

сергей аксенов (политик)

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Запрет на льготный проезд в транспорте для пенсионеров в Крыму будет снят с пятницы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Льготный проезд пенсионеров в общественном транспорте из-за ухудшения эпидемиологической ситуации приостанавливался с 11 октября по 1 декабря, затем льготы были восстановлены для вакцинированных и переболевших граждан.Запрет будет снят с пятницы, 28 января, решение согласовано с Роспотребнадзором, добавил Аксенов.

https://ria.ru/20220120/samoizolyatsiya-1768672562.html

республика крым

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республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус в россии