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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Крым возвращает льготный проезд пенсионеров в транспорте
Крым возвращает льготный проезд пенсионеров в транспорте - РИА Новости, 26.01.2022
Крым возвращает льготный проезд пенсионеров в транспорте
Запрет на льготный проезд в транспорте для пенсионеров в Крыму будет снят с пятницы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:46
2022-01-26T15:46
распространение коронавируса
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Запрет на льготный проезд в транспорте для пенсионеров в Крыму будет снят с пятницы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Льготный проезд пенсионеров в общественном транспорте из-за ухудшения эпидемиологической ситуации приостанавливался с 11 октября по 1 декабря, затем льготы были восстановлены для вакцинированных и переболевших граждан.Запрет будет снят с пятницы, 28 января, решение согласовано с Роспотребнадзором, добавил Аксенов.
https://ria.ru/20220120/samoizolyatsiya-1768672562.html
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республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус в россии
15:46 26.01.2022
 
Крым возвращает льготный проезд пенсионеров в транспорте

Глава Аксенов: Крым возвращает льготный проезд пенсионеров в транспорте

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина в маске идет по улице
Женщина в маске идет по улице - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Запрет на льготный проезд в транспорте для пенсионеров в Крыму будет снят с пятницы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Льготный проезд пенсионеров в общественном транспорте из-за ухудшения эпидемиологической ситуации приостанавливался с 11 октября по 1 декабря, затем льготы были восстановлены для вакцинированных и переболевших граждан.

"Принято решение отменить ограничения по льготному проезду для граждан старше 60 лет. Сегодня будет подписан соответствующий указ, который опубликуют на портале правительства республики Крым", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

Запрет будет снят с пятницы, 28 января, решение согласовано с Роспотребнадзором, добавил Аксенов.
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Распространение коронавирусаРеспублика КрымФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоСергей Аксенов (политик)Коронавирус в России
 
 
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