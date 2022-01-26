https://ria.ru/20220126/krym-1769628154.html
Крым возвращает льготный проезд пенсионеров в транспорте
Крым возвращает льготный проезд пенсионеров в транспорте - РИА Новости, 26.01.2022
Крым возвращает льготный проезд пенсионеров в транспорте
Запрет на льготный проезд в транспорте для пенсионеров в Крыму будет снят с пятницы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:46
2022-01-26T15:46
2022-01-26T15:46
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республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Запрет на льготный проезд в транспорте для пенсионеров в Крыму будет снят с пятницы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Льготный проезд пенсионеров в общественном транспорте из-за ухудшения эпидемиологической ситуации приостанавливался с 11 октября по 1 декабря, затем льготы были восстановлены для вакцинированных и переболевших граждан.Запрет будет снят с пятницы, 28 января, решение согласовано с Роспотребнадзором, добавил Аксенов.
https://ria.ru/20220120/samoizolyatsiya-1768672562.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус в россии
Крым возвращает льготный проезд пенсионеров в транспорте
Глава Аксенов: Крым возвращает льготный проезд пенсионеров в транспорте