https://ria.ru/20220126/kozak-1769706016.html

Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе

Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 26.01.2022

Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе

Механизм прекращения огня в Донбассе, принятый в июле 2020 года, - самый эффективный, привлечение Франции и ФРГ к нему не обсуждалось на встрече политсоветников РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T23:49

2022-01-26T23:49

2022-01-26T23:49

в мире

киев

дмитрий козак

днр

лнр

андрей ермак

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769487971_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_e0397d02f88c4d015dc98477e9c144b1.jpg

ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Механизм прекращения огня в Донбассе, принятый в июле 2020 года, - самый эффективный, привлечение Франции и ФРГ к нему не обсуждалось на встрече политсоветников лидеров "нормандской четверки" в Париже, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.В Париже в среду прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком. Последний раз советники нормандского формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно."Практически не обсуждалось (привлечение ФРГ и Франции к механизму). Надо понимать, что это какие-то фантастические предложения", - сказал Козак журналистам."Тот механизм, который был в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты 22 июля 2020 года, когда на двусторонней основе стороны оперативно реагируют на всякого рода происшествия, выстрелы с тем, чтобы не было ответного огня, он самый эффективный. И пока он работал 2,5 месяца - перестрелок не было", - добавил он.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220126/kozak-1769704013.html

https://ria.ru/20220126/donbass-1769678075.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, дмитрий козак, днр, лнр, андрей ермак, россия