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Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак - РИА Новости, 26.01.2022
Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, говоря о давлении ФРГ и Франции на Украину на встрече политсоветников лидеров "нормандской четверки" заявил, РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:44
2022-01-26T23:44
в мире
киев
франция
дмитрий козак
андрей ермак
ситуация в днр и лнр
россия
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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, говоря о давлении ФРГ и Франции на Украину на встрече политсоветников лидеров "нормандской четверки" заявил, что давление на суверенное государство бессмысленно, нужно, чтобы Киев сам понял необходимость завершения конфликта в Донбассе.В Париже в среду прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком. Последний раз советники нормандского формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно."Что касается давления на Украину, то давление на суверенное государство бессмысленно, да и никакого давления на них никто похоже (со стороны ФРГ и Франции - ред.) не оказывает. Я еще раз говорю, бессмысленно оказывать давление. Украина должна осмыслить сама, что ей нужно урегулировать этот конфликт, завершить братоубийственную войну, внутриукраинский конфликт. Нужно выполнить минские соглашения последовательно, без виляний, без интерпретаций, без изъятий, без выборочного исполнения этих соглашений", - сказал Козак журналистам.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20220126/kozak-1769704013.html
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в мире, киев, франция, дмитрий козак, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, россия
23:44 26.01.2022
 
Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак

Козак: Киев должен понять необходимость закончить конфликт в Донбассе, давить бессмысленно

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Козак
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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, говоря о давлении ФРГ и Франции на Украину на встрече политсоветников лидеров "нормандской четверки" заявил, что давление на суверенное государство бессмысленно, нужно, чтобы Киев сам понял необходимость завершения конфликта в Донбассе.
В Париже в среду прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком. Последний раз советники нормандского формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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"Что касается давления на Украину, то давление на суверенное государство бессмысленно, да и никакого давления на них никто похоже (со стороны ФРГ и Франции - ред.) не оказывает. Я еще раз говорю, бессмысленно оказывать давление. Украина должна осмыслить сама, что ей нужно урегулировать этот конфликт, завершить братоубийственную войну, внутриукраинский конфликт. Нужно выполнить минские соглашения последовательно, без виляний, без интерпретаций, без изъятий, без выборочного исполнения этих соглашений", - сказал Козак журналистам.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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