https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769694936.html
Ученые из Уханя, летучая мышь и новый коронавирус. Все сначала?
Ученые из Уханя заявили о новом коронавирусе - РИА Новости, 26.01.2022
Ученые из Уханя, летучая мышь и новый коронавирус. Все сначала?
Китайские ученые заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР. Препринт публикации размещен на... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T21:33
2022-01-26T21:33
2022-01-26T23:33
распространение коронавируса
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китай
коронавирусы
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Китайские ученые заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР. Препринт публикации размещен на bioRxiv."Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей" , — говорится в публикации.По данным специалистов, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам. Тем не менее, ученые отмечают, что во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.Сейчас исследование обладает статусом препринта: в будущем его должны проверить эксперты.На данный момент наиболее эффективной защитой от всех имеющихся типов коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20220126/omikron-1769692760.html
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в мире, ухань, юар, китай, коронавирусы
21:33 26.01.2022 (обновлено: 23:33 26.01.2022)
Ученые из Уханя заявили о новом коронавирусе
Ученые: найденный в ЮАР коронавирус NeoCoV может добраться до людей через одну мутацию