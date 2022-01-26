https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769694936.html

Ученые из Уханя, летучая мышь и новый коронавирус. Все сначала?

Ученые из Уханя заявили о новом коронавирусе - РИА Новости, 26.01.2022

Ученые из Уханя, летучая мышь и новый коронавирус. Все сначала?

Китайские ученые заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР. Препринт публикации размещен на... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T21:33

2022-01-26T21:33

2022-01-26T23:33

распространение коронавируса

в мире

ухань

юар

китай

коронавирусы

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Китайские ученые заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР. Препринт публикации размещен на bioRxiv."Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей" , — говорится в публикации.По данным специалистов, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам. Тем не менее, ученые отмечают, что во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.Сейчас исследование обладает статусом препринта: в будущем его должны проверить эксперты.На данный момент наиболее эффективной защитой от всех имеющихся типов коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20220126/omikron-1769692760.html

ухань

юар

китай

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в мире, ухань, юар, китай, коронавирусы