https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769661853.html

Голикова предложила врачам использовать дистанционные технологии

Голикова предложила врачам использовать дистанционные технологии - РИА Новости, 26.01.2022

Голикова предложила врачам использовать дистанционные технологии

Дистанционные технологии будут использоваться для помощи врачам при первичном обращении граждан с симптомами заболевания ковидом или положительным ПЦР, заявила... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:02

2022-01-26T18:02

2022-01-26T18:02

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760290263_0:210:3065:1934_1920x0_80_0_0_c9651350a3375d445c23257807f939c0.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Дистанционные технологии будут использоваться для помощи врачам при первичном обращении граждан с симптомами заболевания ковидом или положительным ПЦР, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."В помощь медицинским работникам первичного звена планом предполагается использовать дистанционные технологии при первичном обращении гражданина с симптомами заболевания или положительном ПЦР тесте в медорганизацию или колл-центр, а также заочная выписка лекарственных средств, доставка этих лекарственных средств до пациентов, в том числе немедицинскими работниками, а также дистанционная заочная выписка открытия и закрытия листа нетрудоспособности", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542984.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса