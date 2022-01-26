https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769661853.html
Голикова предложила врачам использовать дистанционные технологии
Голикова предложила врачам использовать дистанционные технологии - РИА Новости, 26.01.2022
Голикова предложила врачам использовать дистанционные технологии
Дистанционные технологии будут использоваться для помощи врачам при первичном обращении граждан с симптомами заболевания ковидом или положительным ПЦР, заявила... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:02
2022-01-26T18:02
2022-01-26T18:02
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Дистанционные технологии будут использоваться для помощи врачам при первичном обращении граждан с симптомами заболевания ковидом или положительным ПЦР, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."В помощь медицинским работникам первичного звена планом предполагается использовать дистанционные технологии при первичном обращении гражданина с симптомами заболевания или положительном ПЦР тесте в медорганизацию или колл-центр, а также заочная выписка лекарственных средств, доставка этих лекарственных средств до пациентов, в том числе немедицинскими работниками, а также дистанционная заочная выписка открытия и закрытия листа нетрудоспособности", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542984.html
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Голикова предложила врачам использовать дистанционные технологии
Голикова: врачам помогут дистанционные технологии при обращении лиц с положительным ПЦР