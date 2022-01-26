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Голикова назвала долю госпитализаций среди заболевших COVID-19
Голикова назвала долю госпитализаций среди заболевших COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
Голикова назвала долю госпитализаций среди заболевших COVID-19
В среднем 17% из новых выявленных случаев коронавируса госпитализировались в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:29
2022-01-26T17:29
2022-01-26T17:29
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В среднем 17% из новых выявленных случаев коронавируса госпитализировались в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Ранее на совещании у президента РФ Голикова сообщила, что показатель госпитализации за прошлую неделю на 100 тысяч населения составил 39 и возрос по сравнению со второй неделей года на 9.3%. За этот же период показатель новых выявленных случаев на 100 тысяч населения составил 231 и возрос на 102,4%"Таким образом, из общего количества выявленных новых случаев госпитализировались в среднем 17%", - отметила Голикова.
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Голикова назвала долю госпитализаций среди заболевших COVID-19
Голикова: в среднем 17% из новых выявленных случаев коронавируса госпитализировались