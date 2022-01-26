https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769648926.html
Голикова предложила утвердить графики работы школ для борьбы с COVID-19
Голикова предложила утвердить графики работы школ для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
Голикова предложила утвердить графики работы школ для борьбы с COVID-19
Для снижения распространения коронавирусной инфекции регионам поручено утвердить графики работы школ и детских садов, а работодателям – максимально перевести... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:17
2022-01-26T17:17
2022-01-26T17:27
россия
распространение коронавируса
общество
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татьяна голикова
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Для снижения распространения коронавирусной инфекции регионам поручено утвердить графики работы школ и детских садов, а работодателям – максимально перевести сотрудников на дистанционную работу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С целью снижения распространения инфекции регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям – максимально перевести работников на дистанционный режим работы", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Она отметила, что министерство труда и социальной защиты направило всем регионам рекомендации по принятию срочных мер по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусом среди граждан-получателей социальных услуг.
https://ria.ru/20220126/opasnost-1769531491.html
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россия, общество, школа, дети, татьяна голикова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:17 26.01.2022 (обновлено: 17:27 26.01.2022)
Голикова предложила утвердить графики работы школ для борьбы с COVID-19
Голикова предложила утвердить графики работы школ для снижения распространения COVID-19