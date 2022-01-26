https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769648926.html

Голикова предложила утвердить графики работы школ для борьбы с COVID-19

Голикова предложила утвердить графики работы школ для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

Голикова предложила утвердить графики работы школ для борьбы с COVID-19

Для снижения распространения коронавирусной инфекции регионам поручено утвердить графики работы школ и детских садов, а работодателям – максимально перевести... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:17

2022-01-26T17:17

2022-01-26T17:27

россия

распространение коронавируса

общество

школа

дети

татьяна голикова

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Для снижения распространения коронавирусной инфекции регионам поручено утвердить графики работы школ и детских садов, а работодателям – максимально перевести сотрудников на дистанционную работу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."С целью снижения распространения инфекции регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям – максимально перевести работников на дистанционный режим работы", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Она отметила, что министерство труда и социальной защиты направило всем регионам рекомендации по принятию срочных мер по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусом среди граждан-получателей социальных услуг.

https://ria.ru/20220126/opasnost-1769531491.html

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