https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769645509.html

Голикова заявила о росте числа госпитализаций детей с COVID-19

Голикова заявила о росте числа госпитализаций детей с COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

Голикова заявила о росте числа госпитализаций детей с COVID-19

Госпитализация детей с коронавирусом за последние два дня выросла на 36,5%, это предмет особой озабоченности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:03

2022-01-26T17:03

2022-01-26T17:19

россия

распространение коронавируса

общество

дети

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госпитализация детей с коронавирусом за последние два дня выросла на 36,5%, это предмет особой озабоченности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%. Сейчас это предмет нашего особого внимания и, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20220126/zabolevanie-1769537446.html

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