https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769645509.html
Голикова заявила о росте числа госпитализаций детей с COVID-19
Голикова заявила о росте числа госпитализаций детей с COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
Голикова заявила о росте числа госпитализаций детей с COVID-19
Госпитализация детей с коронавирусом за последние два дня выросла на 36,5%, это предмет особой озабоченности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:03
2022-01-26T17:03
2022-01-26T17:19
россия
распространение коронавируса
общество
дети
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госпитализация детей с коронавирусом за последние два дня выросла на 36,5%, это предмет особой озабоченности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%. Сейчас это предмет нашего особого внимания и, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20220126/zabolevanie-1769537446.html
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россия, общество, дети, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:03 26.01.2022 (обновлено: 17:19 26.01.2022)
Голикова заявила о росте числа госпитализаций детей с COVID-19
Голикова: госпитализация детей с COVID-19 за последние два дня выросла на 36,5%