https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769636205.html

Ракова назвала условия введения дополнительных ограничений по COVID-19

Ракова назвала условия введения дополнительных ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

Ракова назвала условия введения дополнительных ограничений по COVID-19

Власти Москвы рассчитывают, что медицинская система справится с новой волной коронавируса и дополнительные ограничения не понадобятся, рассказала заместитель... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:24

2022-01-26T16:24

2022-01-26T17:36

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Власти Москвы рассчитывают, что медицинская система справится с новой волной коронавируса и дополнительные ограничения не понадобятся, рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24"."На сегодняшний день у нас достаточно еще коечной мощности. И, перестроив работу поликлиник, я надеюсь, что мы справимся с теми объемами оказания медицинской помощи, которые на сегодняшний день случились. И в ближайшее время однозначно будет рост, и я надеюсь, что с этим ростом мы справимся ", — сказала она.По словам Раковой, все будет определяться тем, как развивается ситуация."В зависимости от понимания, насколько медицинская система способна данные объемы пациентов "переварить", будем принимать решение в соответствии с ситуацией", — добавила вице-мэр.Она отметила, что сейчас в городе свободно семь тысяч коек — это 42 процента от развернутого фонда. Более 90 процентов выявленных заболевших лечатся амбулаторно, поэтому тут важно усилить работу амбулаторного звена. В поликлиниках укрепили кадровый состав и разработали новую логистику, которая позволяет разводить потоки пациентов с симптомами ОРВИ и без них.Ракова рассказала также, что значительный рост заболеваемости связан с омикрон-штаммом коронавируса — он уже доминирует в Москве, на него приходится 80 процентов вновь выявленных случаев.За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 19 856 новых заболевших COVID-19 (это рекорд; днем ранее было 18 935). Из них 1188 (шесть процентов) пациентов будут лечиться в стационарах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/kovid-1769563504.html

https://ria.ru/20220126/simptomy-1769613641.html

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