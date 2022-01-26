Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769603483.html
Матвиенко попросила сенаторов свести все контакты к минимуму из-за COVID-19
Матвиенко попросила сенаторов свести все контакты к минимуму из-за COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
Матвиенко попросила сенаторов свести все контакты к минимуму из-за COVID-19
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой свести все контакты к минимуму, чтобы пережить новую волну коронавируса, среди... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:00
2022-01-26T14:00
распространение коронавируса
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753324798_0:339:3039:2048_1920x0_80_0_0_0741d87868caf730efc432549f0a6357.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой свести все контакты к минимуму, чтобы пережить новую волну коронавируса, среди сенаторов, по ее словам, есть заболевшие."Убедительно прошу вас... беречь себя, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, ходить в масках, до минимума свести какие-либо контакты, встречи", - заявила она на заседании Совфеда, обращаясь к коллегам.Все мероприятия комитетов, как договорились, будут проходить в онлайн-режиме, напомнила спикер. "Надо пережить, в хорошем смысле слова, эту волну коронавируса, которая идёт. Берегите себя, мы все должны быть в строю", - сказала Матвиенко."Отнеситесь к тому, что я сказала, серьезно. Снаряды падают уже рядом. Хорошо, что у нас дееспособным состав сохраняется, но, тем не менее, есть, к сожалению, уже заболевшие", - добавила она.
https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764512830.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753324798_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_335909cf522eabe7af36a69af8669446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:00 26.01.2022
 
Матвиенко попросила сенаторов свести все контакты к минимуму из-за COVID-19

Спикер Совфеда Матвиенко попросила сенаторов свести все контакты к минимуму из-за COVID-19

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Заседание Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой свести все контакты к минимуму, чтобы пережить новую волну коронавируса, среди сенаторов, по ее словам, есть заболевшие.
"Убедительно прошу вас... беречь себя, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, ходить в масках, до минимума свести какие-либо контакты, встречи", - заявила она на заседании Совфеда, обращаясь к коллегам.
Медицинский работник набирает в шприц вакцину Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 11:37Распространение коронавируса
В Совфеде не обсуждают введение штрафов за отказ от вакцинации
Все мероприятия комитетов, как договорились, будут проходить в онлайн-режиме, напомнила спикер. "Надо пережить, в хорошем смысле слова, эту волну коронавируса, которая идёт. Берегите себя, мы все должны быть в строю", - сказала Матвиенко.
"Отнеситесь к тому, что я сказала, серьезно. Снаряды падают уже рядом. Хорошо, что у нас дееспособным состав сохраняется, но, тем не менее, есть, к сожалению, уже заболевшие", - добавила она.
Сравнение эффективности Спутника V и Pfizer против омикрон-штамма
20 января, 20:22Инфографика
Сравнение эффективности вакцин "Спутник V" и Pfizer против омикрон-штамма
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
01:08Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
Лента новостейМолния
Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНРГлава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак