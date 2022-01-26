https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769603483.html

Матвиенко попросила сенаторов свести все контакты к минимуму из-за COVID-19

Матвиенко попросила сенаторов свести все контакты к минимуму из-за COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

Матвиенко попросила сенаторов свести все контакты к минимуму из-за COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой свести все контакты к минимуму, чтобы пережить новую волну коронавируса, среди... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:00

2022-01-26T14:00

2022-01-26T14:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой свести все контакты к минимуму, чтобы пережить новую волну коронавируса, среди сенаторов, по ее словам, есть заболевшие."Убедительно прошу вас... беречь себя, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, ходить в масках, до минимума свести какие-либо контакты, встречи", - заявила она на заседании Совфеда, обращаясь к коллегам.Все мероприятия комитетов, как договорились, будут проходить в онлайн-режиме, напомнила спикер. "Надо пережить, в хорошем смысле слова, эту волну коронавируса, которая идёт. Берегите себя, мы все должны быть в строю", - сказала Матвиенко."Отнеситесь к тому, что я сказала, серьезно. Снаряды падают уже рядом. Хорошо, что у нас дееспособным состав сохраняется, но, тем не менее, есть, к сожалению, уже заболевшие", - добавила она.

https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764512830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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