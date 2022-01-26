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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769599637.html
Онищенко рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через посылки
Онищенко рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через посылки - РИА Новости, 26.01.2022
Онищенко рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через посылки
Возможность заражения коронавирусом через посылку теоретически есть, но это не доминирующий путь передачи вируса, заявил заместитель президента Российской... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:43
2022-01-26T13:43
распространение коронавируса
общество
китай
геннадий онищенко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Возможность заражения коронавирусом через посылку теоретически есть, но это не доминирующий путь передачи вируса, заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.Ранее государственное почтовое управление КНР сообщило об ужесточении мер дезинфекции для иностранных посылок. Кроме того, жителям Китая рекомендовали открывать посылки на улице, дезинфицировать содержимое, и только затем вносить посылку в квартиру. Это связано с тем, что ранее в Пекине был выявлен первый случай заражения "омикроном". Заболевшей оказалась жительница района Хайдянь на северо-западе города, за последние 14 дней она не выезжала из Пекина, однако ездила в другие районы города, где в настоящее время также проводятся тесты и проверки тех, кто мог контактировать с зараженной. Согласно центру по контролю и профилактике заболеваний Пекина, власти китайской столицы не исключают, что выявленный случай заражения связан с посылкой из Канады, которая доставлялась на территорию КНР через США и Гонконг.Он отметил, что главное для остановки вируса – это вакцинация против коронавирусной инфекции и ношение масок.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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общество, китай, геннадий онищенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:43 26.01.2022
 
Онищенко рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через посылки

Академик РАН Онищенко: заразиться коронавирусом через посылки теоретически можно

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Возможность заражения коронавирусом через посылку теоретически есть, но это не доминирующий путь передачи вируса, заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Ранее государственное почтовое управление КНР сообщило об ужесточении мер дезинфекции для иностранных посылок. Кроме того, жителям Китая рекомендовали открывать посылки на улице, дезинфицировать содержимое, и только затем вносить посылку в квартиру. Это связано с тем, что ранее в Пекине был выявлен первый случай заражения "омикроном". Заболевшей оказалась жительница района Хайдянь на северо-западе города, за последние 14 дней она не выезжала из Пекина, однако ездила в другие районы города, где в настоящее время также проводятся тесты и проверки тех, кто мог контактировать с зараженной. Согласно центру по контролю и профилактике заболеваний Пекина, власти китайской столицы не исключают, что выявленный случай заражения связан с посылкой из Канады, которая доставлялась на территорию КНР через США и Гонконг.

"Конечно, теоретически эта возможность есть, но она не доминирующая",- сказал Онищенко в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в ходе видеомоста на тему: "Станет ли "омикрон" завершающим штаммом пандемии коронавируса?".

Он отметил, что главное для остановки вируса – это вакцинация против коронавирусной инфекции и ношение масок.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
Сравнение эффективности Спутника V и Pfizer против омикрон-штамма
20 января, 20:22Инфографика
Сравнение эффективности вакцин "Спутник V" и Pfizer против омикрон-штамма
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Распространение коронавирусаОбществоКитайГеннадий ОнищенкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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