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Онищенко рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через посылки

Онищенко рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через посылки - РИА Новости, 26.01.2022

Онищенко рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через посылки

Возможность заражения коронавирусом через посылку теоретически есть, но это не доминирующий путь передачи вируса, заявил заместитель президента Российской... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:43

2022-01-26T13:43

2022-01-26T13:43

распространение коронавируса

общество

китай

геннадий онищенко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Возможность заражения коронавирусом через посылку теоретически есть, но это не доминирующий путь передачи вируса, заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.Ранее государственное почтовое управление КНР сообщило об ужесточении мер дезинфекции для иностранных посылок. Кроме того, жителям Китая рекомендовали открывать посылки на улице, дезинфицировать содержимое, и только затем вносить посылку в квартиру. Это связано с тем, что ранее в Пекине был выявлен первый случай заражения "омикроном". Заболевшей оказалась жительница района Хайдянь на северо-западе города, за последние 14 дней она не выезжала из Пекина, однако ездила в другие районы города, где в настоящее время также проводятся тесты и проверки тех, кто мог контактировать с зараженной. Согласно центру по контролю и профилактике заболеваний Пекина, власти китайской столицы не исключают, что выявленный случай заражения связан с посылкой из Канады, которая доставлялась на территорию КНР через США и Гонконг.Он отметил, что главное для остановки вируса – это вакцинация против коронавирусной инфекции и ношение масок.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, китай, геннадий онищенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса