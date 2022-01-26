https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542984.html

Спрогнозирован сценарий "омикрона" в России

Иммунолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 26.01.2022

Спрогнозирован сценарий "омикрона" в России

Иммунолог Николай Крючков в беседе с Ura.ru спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в течение нескольких недель, после чего ситуация должна... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T09:03

2022-01-26T09:03

2022-01-26T11:48

распространение коронавируса

ботсвана

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дания

николай крючков

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Иммунолог Николай Крючков в беседе с Ura.ru спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в течение нескольких недель, после чего ситуация должна стабилизироваться."Рост заболеваемости будет продолжаться еще где-то две с половиной — три недели. Дальше упремся в потолок и пойдем вниз. Причем, в два — два с половиной раза медленнее, чем начался взлет. И пока непонятно, когда этот хвост прервется", — объяснил медик.По его словам, есть риск, что пятая волна перейдет в шестую.Он считает, что новую вспышку может вызвать подлиния омикрон-штамма ВА.2, которая активно распространяется в некоторых странах, например Дании.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант "дельта". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

https://ria.ru/20220126/omikron-1769535342.html

ботсвана

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ботсвана, юар, дания, николай крючков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии