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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542984.html
Спрогнозирован сценарий "омикрона" в России
Иммунолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 26.01.2022
Спрогнозирован сценарий "омикрона" в России
Иммунолог Николай Крючков в беседе с Ura.ru спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в течение нескольких недель, после чего ситуация должна... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T09:03
2022-01-26T11:48
распространение коронавируса
ботсвана
юар
дания
николай крючков
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Иммунолог Николай Крючков в беседе с Ura.ru спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в течение нескольких недель, после чего ситуация должна стабилизироваться."Рост заболеваемости будет продолжаться еще где-то две с половиной — три недели. Дальше упремся в потолок и пойдем вниз. Причем, в два — два с половиной раза медленнее, чем начался взлет. И пока непонятно, когда этот хвост прервется", — объяснил медик.По его словам, есть риск, что пятая волна перейдет в шестую.Он считает, что новую вспышку может вызвать подлиния омикрон-штамма ВА.2, которая активно распространяется в некоторых странах, например Дании.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант "дельта". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
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ботсвана, юар, дания, николай крючков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:03 26.01.2022 (обновлено: 11:48 26.01.2022)
 
Иммунолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Иммунолог Крючков спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 через две-три недели

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв РИА Новости. Иммунолог Николай Крючков в беседе с Ura.ru спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в течение нескольких недель, после чего ситуация должна стабилизироваться.
"Рост заболеваемости будет продолжаться еще где-то две с половиной — три недели. Дальше упремся в потолок и пойдем вниз. Причем, в два — два с половиной раза медленнее, чем начался взлет. И пока непонятно, когда этот хвост прервется", — объяснил медик.
По его словам, есть риск, что пятая волна перейдет в шестую.
"Три недели на рост, потом стабилизация, снижение, возможно, очень длинный хвост будет. И через полтора месяца может вновь произойти подъем", — сказал Крючков.
Он считает, что новую вспышку может вызвать подлиния омикрон-штамма ВА.2, которая активно распространяется в некоторых странах, например Дании.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант "дельта". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
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Распространение коронавирусаБотсванаЮАРДанияНиколай КрючковЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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