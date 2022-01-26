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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542786.html
Минздрав подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого COVID-19
Минздрав подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
Минздрав подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого COVID-19
Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян с бессимптомной и легкой формой течения COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T09:02
2022-01-26T15:00
распространение коронавируса
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян с бессимптомной и легкой формой течения COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Документ называется "Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции". Он содержит рекомендации для взрослых и отдельно для детей.В частности те, кто сделал прививку, ревакацинировался или переболел менее полугода назад при бессмиптомном течении COVID-19 не нуждаются в лечении, но могут получить больничный и должны оставаться на самоизоляции. Также им стоит хотя бы раз в сутки проверять температуру. Эти положения не касаются пациентов из группы риска (старше 60 лет, с хроническими заболеваниями или избыточным весом), а также тех, у кого есть симптомы. Для них действуют другие рекомендации:Если состояние ухудшается, появляется одышка или температура поднимается выше 38 градусов и держится дольше двух дней, нужно проконсультироваться со специалистом по номеру 122 или вызвать скорую. Непривитые и не переболевшие при первых симптомах ОРВИ или с положительным мазком на SARS-CoV-2 должны оставаться дома, позвонив в службу 122. При ухудшении самочувствия следует вызвать скорую.Заразившихся детей нельзя вести в школу или детский сад, родители должны вызвать врача и не заниматься самолечением. Если состояние станет хуже, также следует позвонить в скорую.Помимо этого, Минздрав настоятельно рекомендует продолжать соблюдать ранее рекомендованные меры предосторожности: носить маски, держать социальную дистанцию, мыть и обрабатывать руки антисептиком, избегать мест массового скопления людей.Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости в мире и в России. Накануне в стране выявили 67 809 новых случаев инфекции, при этом, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, растет число бессимптомников.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов. Уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.
https://ria.ru/20220126/karantin-1769539400.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
09:02 26.01.2022 (обновлено: 15:00 26.01.2022)
 
Минздрав подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого COVID-19

Минздрав опубликовал памятку для пациентов с легким COVID-19 и ОРВИ

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в поликлинике
Медицинские работники и пациенты в поликлинике - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян с бессимптомной и легкой формой течения COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Документ называется "Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции". Он содержит рекомендации для взрослых и отдельно для детей.
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В частности те, кто сделал прививку, ревакацинировался или переболел менее полугода назад при бессмиптомном течении COVID-19 не нуждаются в лечении, но могут получить больничный и должны оставаться на самоизоляции. Также им стоит хотя бы раз в сутки проверять температуру.
Эти положения не касаются пациентов из группы риска (старше 60 лет, с хроническими заболеваниями или избыточным весом), а также тех, у кого есть симптомы. Для них действуют другие рекомендации:
  • оставайтесь дома, по возможности изолировавшись от других членов семьи в отдельной комнате;
  • оформите больничный;
  • проветривайте помещение;
  • соблюдайте питьевой режим;
  • измеряйте температуру не реже трех раз в сутки;
  • по возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром два раза в день (нормальные показатели — не ниже 95-96 процентов);
  • используйте симптоматическое лечение, но не принимайте самостоятельно антибиотики.
Если состояние ухудшается, появляется одышка или температура поднимается выше 38 градусов и держится дольше двух дней, нужно проконсультироваться со специалистом по номеру 122 или вызвать скорую.
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Непривитые и не переболевшие при первых симптомах ОРВИ или с положительным мазком на SARS-CoV-2 должны оставаться дома, позвонив в службу 122. При ухудшении самочувствия следует вызвать скорую.
Заразившихся детей нельзя вести в школу или детский сад, родители должны вызвать врача и не заниматься самолечением. Если состояние станет хуже, также следует позвонить в скорую.
Помимо этого, Минздрав настоятельно рекомендует продолжать соблюдать ранее рекомендованные меры предосторожности: носить маски, держать социальную дистанцию, мыть и обрабатывать руки антисептиком, избегать мест массового скопления людей.
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Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов. Уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.
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