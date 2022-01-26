https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542786.html

Минздрав подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого COVID-19

Минздрав подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

Минздрав подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого COVID-19

Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян с бессимптомной и легкой формой течения COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T09:02

2022-01-26T09:02

2022-01-26T15:00

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737574696_0:0:3100:1744_1920x0_80_0_0_cf5322cf050a62d0cdc1ee576a28e1c6.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян с бессимптомной и легкой формой течения COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Документ называется "Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции". Он содержит рекомендации для взрослых и отдельно для детей.В частности те, кто сделал прививку, ревакацинировался или переболел менее полугода назад при бессмиптомном течении COVID-19 не нуждаются в лечении, но могут получить больничный и должны оставаться на самоизоляции. Также им стоит хотя бы раз в сутки проверять температуру. Эти положения не касаются пациентов из группы риска (старше 60 лет, с хроническими заболеваниями или избыточным весом), а также тех, у кого есть симптомы. Для них действуют другие рекомендации:Если состояние ухудшается, появляется одышка или температура поднимается выше 38 градусов и держится дольше двух дней, нужно проконсультироваться со специалистом по номеру 122 или вызвать скорую. Непривитые и не переболевшие при первых симптомах ОРВИ или с положительным мазком на SARS-CoV-2 должны оставаться дома, позвонив в службу 122. При ухудшении самочувствия следует вызвать скорую.Заразившихся детей нельзя вести в школу или детский сад, родители должны вызвать врача и не заниматься самолечением. Если состояние станет хуже, также следует позвонить в скорую.Помимо этого, Минздрав настоятельно рекомендует продолжать соблюдать ранее рекомендованные меры предосторожности: носить маски, держать социальную дистанцию, мыть и обрабатывать руки антисептиком, избегать мест массового скопления людей.Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости в мире и в России. Накануне в стране выявили 67 809 новых случаев инфекции, при этом, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, растет число бессимптомников.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов. Уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.

https://ria.ru/20220126/karantin-1769539400.html

https://ria.ru/20220126/zaboelvshie-1769538796.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии