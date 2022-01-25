https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769446440.html

Попова отметила рост бессимптомных форм коронавируса

Попова отметила рост бессимптомных форм коронавируса - РИА Новости, 25.01.2022

Попова отметила рост бессимптомных форм коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост бессимптомных форм коронавируса за последние две недели отмечается в 2,3 раза. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:18

2022-01-25T15:18

2022-01-25T15:44

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост бессимптомных форм коронавируса за последние две недели отмечается в 2,3 раза.По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом, если говорить о клинической форме, за последние две недели наблюдается преимущественно за счет острых респираторно-вирусных заболеваний - в два раза."И бессимптомных форм - здесь рост в 2,3 раза, пневмонии остаются в очень небольшом удельном весе", - сказала Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии