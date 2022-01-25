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Попова отметила рост бессимптомных форм коронавируса
Попова отметила рост бессимптомных форм коронавируса - РИА Новости, 25.01.2022
Попова отметила рост бессимптомных форм коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост бессимптомных форм коронавируса за последние две недели отмечается в 2,3 раза. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:18
2022-01-25T15:18
2022-01-25T15:44
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост бессимптомных форм коронавируса за последние две недели отмечается в 2,3 раза.По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом, если говорить о клинической форме, за последние две недели наблюдается преимущественно за счет острых респираторно-вирусных заболеваний - в два раза."И бессимптомных форм - здесь рост в 2,3 раза, пневмонии остаются в очень небольшом удельном весе", - сказала Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:18 25.01.2022 (обновлено: 15:44 25.01.2022)
Попова отметила рост бессимптомных форм коронавируса
Попова: рост бессимптомных форм коронавируса за последние две недели отмечается в 2,3 раза