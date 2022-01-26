Корчевников поделился новыми подробностями о своем отце

"Мой папа много скрывал от меня, в частности, мою сестру – его дочь от другого брака. Папа пил мой. Много. Сильно пил. И ушел сильно раньше из-за этого из жизни. Я потом много про это думал. Может быть, история про людей, которые очень много носят в себе… это же очень тяжело все внутри носить. Может быть, действительно начинаешь выпивать, чтобы найти из этого какой-то выход – и ты заливаешь это", – рассказал Корчевников.