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Шоубиз
https://ria.ru/20220126/korchevnikov-1769556242.html
Корчевников поделился новыми подробностями о своем отце
Корчевников поделился новыми подробностями о своем отце - РИА Новости, 26.01.2022
Корчевников поделился новыми подробностями о своем отце
Борис Корчевников поделился новыми подробностями о своем отце. Ведущий признался, что родственник скрывал от него сестру и пил. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:56
2022-01-26T10:56
шоубиз
знаменитости
борис корчевников
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Борис Корчевников поделился новыми подробностями о своем отце. Ведущий признался, что родственник скрывал от него сестру и пил.Гость программы "Судьба человека" Петр Щербаков согласился с ведущим. Его отец также часто употреблял спиртное.Отец Корчевникова Вячеслав Орлов умер в 2015 году. Он возглавлял Московский драматический театр имени А.С. Пушкина. Борис познакомился с ним только в 13 лет, до этого родственники не общались.Ранее Ксения Стриж назвала возможную причину одиночества Корчевникова.
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знаменитости, борис корчевников, шоу-бизнес
10:56 26.01.2022
 
Корчевников поделился новыми подробностями о своем отце

Корчевников поделился новыми подробностями о своем отце Орлове

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Борис Корчевников поделился новыми подробностями о своем отце. Ведущий признался, что родственник скрывал от него сестру и пил.

"Мой папа много скрывал от меня, в частности, мою сестру – его дочь от другого брака. Папа пил мой. Много. Сильно пил. И ушел сильно раньше из-за этого из жизни. Я потом много про это думал. Может быть, история про людей, которые очень много носят в себе… это же очень тяжело все внутри носить. Может быть, действительно начинаешь выпивать, чтобы найти из этого какой-то выход – и ты заливаешь это", – рассказал Корчевников.

Гость программы "Судьба человека" Петр Щербаков согласился с ведущим. Его отец также часто употреблял спиртное.

"Скорее всего, так оно и было. Я тоже могу к рюмке приложиться, когда мне тяжело. Я его прекрасно понимаю. Избавиться от стресса", – признался Петр.

Отец Корчевникова Вячеслав Орлов умер в 2015 году. Он возглавлял Московский драматический театр имени А.С. Пушкина. Борис познакомился с ним только в 13 лет, до этого родственники не общались.
Ранее Ксения Стриж назвала возможную причину одиночества Корчевникова.
Кадр из программы Судьба человека с Борисом Корчевниковым
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