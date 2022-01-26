Корчевников поделился новыми подробностями о своем отце
Корчевников поделился новыми подробностями о своем отце Орлове
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Борис Корчевников поделился новыми подробностями о своем отце. Ведущий признался, что родственник скрывал от него сестру и пил.
"Мой папа много скрывал от меня, в частности, мою сестру – его дочь от другого брака. Папа пил мой. Много. Сильно пил. И ушел сильно раньше из-за этого из жизни. Я потом много про это думал. Может быть, история про людей, которые очень много носят в себе… это же очень тяжело все внутри носить. Может быть, действительно начинаешь выпивать, чтобы найти из этого какой-то выход – и ты заливаешь это", – рассказал Корчевников.
Гость программы "Судьба человека" Петр Щербаков согласился с ведущим. Его отец также часто употреблял спиртное.
"Скорее всего, так оно и было. Я тоже могу к рюмке приложиться, когда мне тяжело. Я его прекрасно понимаю. Избавиться от стресса", – признался Петр.
Отец Корчевникова Вячеслав Орлов умер в 2015 году. Он возглавлял Московский драматический театр имени А.С. Пушкина. Борис познакомился с ним только в 13 лет, до этого родственники не общались.
Ранее Ксения Стриж назвала возможную причину одиночества Корчевникова.