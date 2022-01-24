Стриж назвала возможную причину одиночества Корчевникова
Стриж назвала излишнюю серьезность причиной одиночества Корчевникова
© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"Экс-ведущий "Прямого эфира" Борис Корчевников на съемках юбилейного выпуска
© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ксения Стриж назвала возможную причину одиночества Бориса Корчевникова. В эфире программы "Судьба человека" она отметила, что ведущий относится ко всему слишком серьезно. В этот момент звезды обсуждали ее кратковременный студенческий роман с Алексеем Зеленовым.
"Боря, ты очень серьезно относишься к этой ситуации, которая яйца выеденного не стоит. Это второй курс института – йеху! Не надо к этому так серьезно относиться. Вот поэтому ты до сих пор и не женат. Будешь старым – кому будешь нужен нафиг. Хотя бы тренировочный раз надо жениться", – отметила Стриж.
Яна Поплавская не была столь однозначна в советах.
"Слушай, ты ему сейчас насоветуешь. Я тренировочный раз женилась – на 25 лет "забрили", как в царской армии", – добавила актриса.
Ксения Стриж в результате романа с Зеленовым забеременела, но потеряла ребенка.
"Никто не знал, что я забеременела. Носила ребенка недели три, думала об аборте. Потом потеряла ребенка. Выкидыш. Значит, это все так и должно было быть. Вот и все", – призналась Ксения.
Ранее Корчевникову в шутку предложила пожениться Клара Новикова. Ведущий ответил согласием.
20 августа 2021, 13:54Шоубиз"Я здорово болел": Корчевников рассказал о переживаниях из-за недуга