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Шоубиз
https://ria.ru/20220124/strizh-1769220763.html
Стриж назвала возможную причину одиночества Корчевникова
Стриж назвала возможную причину одиночества Корчевникова - РИА Новости, 24.01.2022
Стриж назвала возможную причину одиночества Корчевникова
Ксения Стриж назвала возможную причину одиночества Бориса Корчевникова. В эфире программы "Судьба человека" она отметила, что ведущий относится ко всему слишком РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:35
2022-01-24T11:35
шоубиз
шоу-бизнес
борис корчевников
яна поплавская
знаменитости
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ксения Стриж назвала возможную причину одиночества Бориса Корчевникова. В эфире программы "Судьба человека" она отметила, что ведущий относится ко всему слишком серьезно. В этот момент звезды обсуждали ее кратковременный студенческий роман с Алексеем Зеленовым.Яна Поплавская не была столь однозначна в советах.Ксения Стриж в результате романа с Зеленовым забеременела, но потеряла ребенка.Ранее Корчевникову в шутку предложила пожениться Клара Новикова. Ведущий ответил согласием.
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шоу-бизнес, борис корчевников, яна поплавская, знаменитости
11:35 24.01.2022
 
Стриж назвала возможную причину одиночества Корчевникова

Стриж назвала излишнюю серьезность причиной одиночества Корчевникова

© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"Экс-ведущий "Прямого эфира" Борис Корчевников на съемках юбилейного выпуска
Экс-ведущий Прямого эфира Борис Корчевников на съемках юбилейного выпуска - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ксения Стриж назвала возможную причину одиночества Бориса Корчевникова. В эфире программы "Судьба человека" она отметила, что ведущий относится ко всему слишком серьезно. В этот момент звезды обсуждали ее кратковременный студенческий роман с Алексеем Зеленовым.

"Боря, ты очень серьезно относишься к этой ситуации, которая яйца выеденного не стоит. Это второй курс института – йеху! Не надо к этому так серьезно относиться. Вот поэтому ты до сих пор и не женат. Будешь старым – кому будешь нужен нафиг. Хотя бы тренировочный раз надо жениться", – отметила Стриж.

Яна Поплавская не была столь однозначна в советах.

"Слушай, ты ему сейчас насоветуешь. Я тренировочный раз женилась – на 25 лет "забрили", как в царской армии", – добавила актриса.

Ксения Стриж в результате романа с Зеленовым забеременела, но потеряла ребенка.

"Никто не знал, что я забеременела. Носила ребенка недели три, думала об аборте. Потом потеряла ребенка. Выкидыш. Значит, это все так и должно было быть. Вот и все", – призналась Ксения.

Ранее Корчевникову в шутку предложила пожениться Клара Новикова. Ведущий ответил согласием.
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