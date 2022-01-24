Стриж назвала возможную причину одиночества Корчевникова

"Боря, ты очень серьезно относишься к этой ситуации, которая яйца выеденного не стоит. Это второй курс института – йеху! Не надо к этому так серьезно относиться. Вот поэтому ты до сих пор и не женат. Будешь старым – кому будешь нужен нафиг. Хотя бы тренировочный раз надо жениться", – отметила Стриж.