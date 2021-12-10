"Я согласен": Корчевников ответил на предложение Новиковой о свадьбе
Корчевников в шутку согласился жениться на Новиковой
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Борис Корчевников ответил согласием на шутливое предложение Клары Новиковой пойти под венец. В программе "Судьба человека" артистка примерила оригинальную объемную шляпу. Корчевников сделал Новиковой комплимент.
"Очень красивая шляпка. Мне в ней можно под венец. И вы даже не понимаете, что я сейчас скажу. Боря не женат. И я себя предлагаю. Боря, есть некоторая мода сегодня, когда женщина может быть старше. У меня есть наряд, в котором можно пойти к венцу. Вы можете получить свое счастье", – сказала артистка.
"Я согласен. Идем", – отреагировал Корчевников.
Новикова пошутила, что Борис не слишком уверенно ответил на ее предложение. А ведущий, в свою очередь, уточнил про внучку юмористки.
"Ей сейчас уже 20 лет. Но я не могу выбрать за нее. Она должна сама себе выбрать человека, с которым ей будет интересно", – отметила артистка.
Ранее Новикова рассказала о жизни после онкологии: 20 лет назад у нее обнаружили рак груди. По ее словам, артистка не перестала делать привычных вещей, вроде перелетов на самолетах, но стала испытывать некоторые комплексы с одеждой.
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