https://ria.ru/20211210/korchevnikov-1763093812.html

"Я согласен": Корчевников ответил на предложение Новиковой о свадьбе

"Я согласен": Корчевников ответил на предложение Новиковой о свадьбе - РИА Новости, 10.12.2021

"Я согласен": Корчевников ответил на предложение Новиковой о свадьбе

Борис Корчевников ответил согласием на шутливое предложение Клары Новиковой пойти под венец. В программе "Судьба человека" артистка примерила оригинальную... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:46

2021-12-10T12:46

2021-12-10T12:46

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борис корчевников

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клара новикова

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Борис Корчевников ответил согласием на шутливое предложение Клары Новиковой пойти под венец. В программе "Судьба человека" артистка примерила оригинальную объемную шляпу. Корчевников сделал Новиковой комплимент."Я согласен. Идем", – отреагировал Корчевников.Новикова пошутила, что Борис не слишком уверенно ответил на ее предложение. А ведущий, в свою очередь, уточнил про внучку юмористки.Ранее Новикова рассказала о жизни после онкологии: 20 лет назад у нее обнаружили рак груди. По ее словам, артистка не перестала делать привычных вещей, вроде перелетов на самолетах, но стала испытывать некоторые комплексы с одеждой.

https://ria.ru/20211125/nemolyaeva-1760725162.html

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шоу-бизнес, борис корчевников, знаменитости, клара новикова