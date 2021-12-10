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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211210/korchevnikov-1763093812.html
"Я согласен": Корчевников ответил на предложение Новиковой о свадьбе
"Я согласен": Корчевников ответил на предложение Новиковой о свадьбе - РИА Новости, 10.12.2021
"Я согласен": Корчевников ответил на предложение Новиковой о свадьбе
Борис Корчевников ответил согласием на шутливое предложение Клары Новиковой пойти под венец. В программе "Судьба человека" артистка примерила оригинальную... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:46
2021-12-10T12:46
шоубиз
шоу-бизнес
борис корчевников
знаменитости
клара новикова
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Борис Корчевников ответил согласием на шутливое предложение Клары Новиковой пойти под венец. В программе "Судьба человека" артистка примерила оригинальную объемную шляпу. Корчевников сделал Новиковой комплимент."Я согласен. Идем", – отреагировал Корчевников.Новикова пошутила, что Борис не слишком уверенно ответил на ее предложение. А ведущий, в свою очередь, уточнил про внучку юмористки.Ранее Новикова рассказала о жизни после онкологии: 20 лет назад у нее обнаружили рак груди. По ее словам, артистка не перестала делать привычных вещей, вроде перелетов на самолетах, но стала испытывать некоторые комплексы с одеждой.
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шоу-бизнес, борис корчевников, знаменитости, клара новикова
12:46 10.12.2021
 
"Я согласен": Корчевников ответил на предложение Новиковой о свадьбе

Корчевников в шутку согласился жениться на Новиковой

© Россия 1Судьба человека с Кларой Новиковой, выпуск от 10.12.21. Кадр видео
Судьба человека с Кларой Новиковой, выпуск от 10.12.21. Кадр видео
© Россия 1
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Борис Корчевников ответил согласием на шутливое предложение Клары Новиковой пойти под венец. В программе "Судьба человека" артистка примерила оригинальную объемную шляпу. Корчевников сделал Новиковой комплимент.

"Очень красивая шляпка. Мне в ней можно под венец. И вы даже не понимаете, что я сейчас скажу. Боря не женат. И я себя предлагаю. Боря, есть некоторая мода сегодня, когда женщина может быть старше. У меня есть наряд, в котором можно пойти к венцу. Вы можете получить свое счастье", – сказала артистка.

"Я согласен. Идем", – отреагировал Корчевников.
Новикова пошутила, что Борис не слишком уверенно ответил на ее предложение. А ведущий, в свою очередь, уточнил про внучку юмористки.

"Ей сейчас уже 20 лет. Но я не могу выбрать за нее. Она должна сама себе выбрать человека, с которым ей будет интересно", – отметила артистка.

Ранее Новикова рассказала о жизни после онкологии: 20 лет назад у нее обнаружили рак груди. По ее словам, артистка не перестала делать привычных вещей, вроде перелетов на самолетах, но стала испытывать некоторые комплексы с одеждой.
Экс-ведущий Прямого эфира Борис Корчевников на съемках юбилейного выпуска - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
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ШоубизШоу-бизнесБорис КорчевниковЗнаменитостиКлара Новикова
 
 
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