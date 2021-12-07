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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211207/novikova-1762604530.html
Клара Новикова рассказала о жизни после онкологии
Клара Новикова рассказала о жизни после онкологии - РИА Новости, 07.12.2021
Клара Новикова рассказала о жизни после онкологии
Клара Новикова рассказала о жизни после онкологии. Около 20 лет назад у нее обнаружили рак груди. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:47
2021-12-07T17:47
шоубиз
шоу-бизнес
катерина гордеева
знаменитости
клара новикова
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Клара Новикова рассказала о жизни после онкологии. Около 20 лет назад у нее обнаружили рак груди.В интервью Катерине Гордеевой Новикова отметила, что не перестала делать привычных вещей – выходить на сцену, летать на самолетах и пользоваться поездами. Однако артистка не отменяет появление некоторых комплексов, связанных с одеждой.По словам артистки, когда у нее в жизни "что-то случается", она переживает, что может произойти рецидив.Ранее о жизни после рака легких рассказала Евгения Симонова.
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шоу-бизнес, катерина гордеева, знаменитости, клара новикова
17:47 07.12.2021
 
Клара Новикова рассказала о жизни после онкологии

Клара Новикова рассказала о жизни после рака груди

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКлара Новикова
Клара Новикова - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Клара Новикова рассказала о жизни после онкологии. Около 20 лет назад у нее обнаружили рак груди.

"Профессор, который меня оперировал, сказал: "Как только сможешь встать – иди в храм и поставь самую большую свечу". Я спросила: "Не было того, что вы предполагали?". Предполагалось самое плохое. Он сказал: "Я не знаю, как все сложится, но каждый день в медицине происходят открытия и изобретают лекарства. Вот с этим я живу", – рассказала артистка.

В интервью Катерине Гордеевой Новикова отметила, что не перестала делать привычных вещей – выходить на сцену, летать на самолетах и пользоваться поездами. Однако артистка не отменяет появление некоторых комплексов, связанных с одеждой.

"Может быть, я не могу носить что-то из одежды, что бы я носила в другой ситуации… Сейчас есть какие-то пластики, но я не прибегала ни к чему", – добавила Новикова.

По словам артистки, когда у нее в жизни "что-то случается", она переживает, что может произойти рецидив.
Ранее о жизни после рака легких рассказала Евгения Симонова.
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