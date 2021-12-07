Клара Новикова рассказала о жизни после онкологии
Клара Новикова рассказала о жизни после рака груди
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Клара Новикова рассказала о жизни после онкологии. Около 20 лет назад у нее обнаружили рак груди.
"Профессор, который меня оперировал, сказал: "Как только сможешь встать – иди в храм и поставь самую большую свечу". Я спросила: "Не было того, что вы предполагали?". Предполагалось самое плохое. Он сказал: "Я не знаю, как все сложится, но каждый день в медицине происходят открытия и изобретают лекарства. Вот с этим я живу", – рассказала артистка.
В интервью Катерине Гордеевой Новикова отметила, что не перестала делать привычных вещей – выходить на сцену, летать на самолетах и пользоваться поездами. Однако артистка не отменяет появление некоторых комплексов, связанных с одеждой.
"Может быть, я не могу носить что-то из одежды, что бы я носила в другой ситуации… Сейчас есть какие-то пластики, но я не прибегала ни к чему", – добавила Новикова.
По словам артистки, когда у нее в жизни "что-то случается", она переживает, что может произойти рецидив.
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