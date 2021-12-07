https://ria.ru/20211207/novikova-1762604530.html

Клара Новикова рассказала о жизни после онкологии

Клара Новикова рассказала о жизни после онкологии - РИА Новости, 07.12.2021

Клара Новикова рассказала о жизни после онкологии

Клара Новикова рассказала о жизни после онкологии. Около 20 лет назад у нее обнаружили рак груди. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:47

2021-12-07T17:47

2021-12-07T17:47

шоубиз

шоу-бизнес

катерина гордеева

знаменитости

клара новикова

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Клара Новикова рассказала о жизни после онкологии. Около 20 лет назад у нее обнаружили рак груди.В интервью Катерине Гордеевой Новикова отметила, что не перестала делать привычных вещей – выходить на сцену, летать на самолетах и пользоваться поездами. Однако артистка не отменяет появление некоторых комплексов, связанных с одеждой.По словам артистки, когда у нее в жизни "что-то случается", она переживает, что может произойти рецидив.Ранее о жизни после рака легких рассказала Евгения Симонова.

https://ria.ru/20211018/saltykova-1755033655.html

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2021

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шоу-бизнес, катерина гордеева, знаменитости, клара новикова