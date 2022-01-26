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https://ria.ru/20220126/konferentsiya-1769682650.html
Генсек НАТО проведет пресс-конференцию
Генсек НАТО проведет пресс-конференцию - РИА Новости, 26.01.2022
Генсек НАТО проведет пресс-конференцию
Генсек НАТО Йенс Столтенбернг на фоне сообщений о передаче РФ ответов от США на предложения в сфере безопасности проведет пресс-конференцию. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T19:58
2022-01-26T20:22
в мире
нато
россия
сша
йенс столтенберг
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенбернг на фоне сообщений о передаче РФ ответов от США на предложения в сфере безопасности проведет пресс-конференцию."Столтенберг проведет онлайн пресс-конференцию в 19.00 по среднеевропейскому времени (21.00 мск - ред.)", - говорится в распространенном пресс-релизе.В 20.00 мск, как ожидается, пресс-конференцию проведет глава госдепа Энтони Блинкен.Ранее корреспондент агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс сообщала, что США передали России ответ на предложения в сфере безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html
https://ria.ru/20220123/diplomatiya-1769069510.html
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в мире, нато, россия, сша, йенс столтенберг, энтони блинкен
19:58 26.01.2022 (обновлено: 20:22 26.01.2022)
 
Генсек НАТО проведет пресс-конференцию

Генсек НАТО проведет пресс-конференцию после сообщений о передаче ответа США по гарантиям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенбернг на фоне сообщений о передаче РФ ответов от США на предложения в сфере безопасности проведет пресс-конференцию.
"Столтенберг проведет онлайн пресс-конференцию в 19.00 по среднеевропейскому времени (21.00 мск - ред.)", - говорится в распространенном пресс-релизе.
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В 20.00 мск, как ожидается, пресс-конференцию проведет глава госдепа Энтони Блинкен.
Ранее корреспондент агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс сообщала, что США передали России ответ на предложения в сфере безопасности.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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В миреНАТОРоссияСШАЙенс СтолтенбергЭнтони Блинкен
 
 
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