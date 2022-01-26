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Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике - РИА Новости, 26.01.2022
Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
Советники глав "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, ФРГ) по урегулированию ситуации в Донбассе смогли согласовать коммюнике по итогам встречи, это... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:51
2022-01-26T23:54
в мире
украина
владимир зеленский
"нормандская четверка"
андрей ермак
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Советники глав "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, ФРГ) по урегулированию ситуации в Донбассе смогли согласовать коммюнике по итогам встречи, это первый документ с декабря 2019 года, заявил на брифинге глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.Встреча советников лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) в Елисейском дворце в Париже прошла в среду. Переговоры, начавшиеся около 12.00 (14.00 мск), продлились почти 8 с половиной часов."Было согласовано коммюнике финальное, я считаю, что главным является поддержка всех участников "нормандского формата" стабильного режима прекращения огня, который должен действовать без каких-либо условий", - сказал Ермак.Советники глав "нормандского формата" на встрече сосредоточились на обсуждении урегулирования конфликта в Донбассе, в целом ситуация с безопасностью из-за "угрозы вторжения РФ" не обсуждалась, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак."Сегодня мы встречаемся в очень тревожное время, когда вокруг украинских границ около 100 тысяч сегодня российских солдат. Это действительно сегодня угроза. Но сегодня наша дискуссия была все-таки вокруг войны, которая происходит в Донбассе, вокруг минских договоренностей, вокруг того, что рассматривается в "нормандском формате", - заявил Ермак на брифинге.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, украина, владимир зеленский, "нормандская четверка", андрей ермак, ситуация в днр и лнр
23:51 26.01.2022 (обновлено: 23:54 26.01.2022)
 
Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике

Глава Офиса Зеленского Ермак: советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПолиция перекрыла улицу у Елисейского дворца в Париже для проезда кортежей участников встречи в "нормандском формате"
Полиция перекрыла улицу у Елисейского дворца в Париже для проезда кортежей участников встречи в нормандском формате - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Полиция перекрыла улицу у Елисейского дворца в Париже для проезда кортежей участников встречи в "нормандском формате"
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КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Советники глав "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, ФРГ) по урегулированию ситуации в Донбассе смогли согласовать коммюнике по итогам встречи, это первый документ с декабря 2019 года, заявил на брифинге глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Встреча советников лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) в Елисейском дворце в Париже прошла в среду. Переговоры, начавшиеся около 12.00 (14.00 мск), продлились почти 8 с половиной часов.
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"Было согласовано коммюнике финальное, я считаю, что главным является поддержка всех участников "нормандского формата" стабильного режима прекращения огня, который должен действовать без каких-либо условий", - сказал Ермак.
Советники глав "нормандского формата" на встрече сосредоточились на обсуждении урегулирования конфликта в Донбассе, в целом ситуация с безопасностью из-за "угрозы вторжения РФ" не обсуждалась, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
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"Сегодня мы встречаемся в очень тревожное время, когда вокруг украинских границ около 100 тысяч сегодня российских солдат. Это действительно сегодня угроза. Но сегодня наша дискуссия была все-таки вокруг войны, которая происходит в Донбассе, вокруг минских договоренностей, вокруг того, что рассматривается в "нормандском формате", - заявил Ермак на брифинге.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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