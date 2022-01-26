Американцы "присоединили" часть Украины к России

03:17 26.01.2022 (обновлено: 15:10 26.01.2022)
CNN "признал" Харьков частью России
Американский телеканал CNN обозначил Харьков как российский город
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Телеканал CNN назвал украинский город Харьков российским. На это обратил внимание RT.
Перед беседой журналистки Кристиан Аманпур и генсека НАТО Йенса Столтенберга телеканал показал кадры с учениями российских военных, причем в подписи значилось: Kharkiv, Russia (Харьков, Россия). На записи видны танки и другая техника в поле, установки разминирования местности, из чего неосведомленные зрители могли предположить, что российская армия передвигается по территории Харьковской области.
According to CNN, Kharkiv is already in Russia. @amanpour ONLY ON CNNhttps://t.co/z5J4wfR94s pic.twitter.com/RTzc4FApKC— Russian Market (@russian_market) January 25, 2022
Сам Столтенберг заявил, что страны НАТО не будут размещать войска на Украине. Говоря о переговорах по гарантиям безопасности, он отметил, что блок готов обсудить с Россией контроль над вооружениями, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, но не пойдет на компромисс по фундаментальным принципам. Он также пообещал отправить ответ на российские предложения по гарантиям безопасности параллельно с США.
В последние месяцы западные СМИ постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз опровергали эти заявления, отмечая, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. В Москве подчеркивали, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты соглашения с США и их партнерами по гарантиям безопасности в Европе. Российская сторона, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, в документе идет речь о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В десятых числах января прошли первые обсуждения российских предложений: делегации России и США провели переговоры в Женеве, затем состоялось заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На прошлой неделе в Женеве состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.