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Американцы "присоединили" часть Украины к России
CNN "признал" Харьков частью России - РИА Новости, 26.01.2022
Американцы "присоединили" часть Украины к России
Телеканал CNN назвал украинский город Харьков российским. На это обратил внимание RT. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T03:17
2022-01-26T15:10
в мире
украина
йенс столтенберг
харьковская область
cnn (телеканал)
нато
совет россия-нато
энтони блинкен
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Телеканал CNN назвал украинский город Харьков российским. На это обратил внимание RT.Перед беседой журналистки Кристиан Аманпур и генсека НАТО Йенса Столтенберга телеканал показал кадры с учениями российских военных, причем в подписи значилось: Kharkiv, Russia (Харьков, Россия). На записи видны танки и другая техника в поле, установки разминирования местности, из чего неосведомленные зрители могли предположить, что российская армия передвигается по территории Харьковской области.Сам Столтенберг заявил, что страны НАТО не будут размещать войска на Украине. Говоря о переговорах по гарантиям безопасности, он отметил, что блок готов обсудить с Россией контроль над вооружениями, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, но не пойдет на компромисс по фундаментальным принципам. Он также пообещал отправить ответ на российские предложения по гарантиям безопасности параллельно с США.В последние месяцы западные СМИ постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз опровергали эти заявления, отмечая, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. В Москве подчеркивали, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты соглашения с США и их партнерами по гарантиям безопасности в Европе. Российская сторона, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, в документе идет речь о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В десятых числах января прошли первые обсуждения российских предложений: делегации России и США провели переговоры в Женеве, затем состоялось заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На прошлой неделе в Женеве состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
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в мире, украина, йенс столтенберг, харьковская область, cnn (телеканал), нато, совет россия-нато, энтони блинкен, восточная европа, россия
03:17 26.01.2022 (обновлено: 15:10 26.01.2022)
 
CNN "признал" Харьков частью России

Американский телеканал CNN обозначил Харьков как российский город

© Flickr / Ayushπ Здание телеканала CNN
Здание телеканала CNN - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Flickr / Ayushπ
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Телеканал CNN назвал украинский город Харьков российским. На это обратил внимание RT.
Перед беседой журналистки Кристиан Аманпур и генсека НАТО Йенса Столтенберга телеканал показал кадры с учениями российских военных, причем в подписи значилось: Kharkiv, Russia (Харьков, Россия). На записи видны танки и другая техника в поле, установки разминирования местности, из чего неосведомленные зрители могли предположить, что российская армия передвигается по территории Харьковской области.
Сам Столтенберг заявил, что страны НАТО не будут размещать войска на Украине. Говоря о переговорах по гарантиям безопасности, он отметил, что блок готов обсудить с Россией контроль над вооружениями, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, но не пойдет на компромисс по фундаментальным принципам. Он также пообещал отправить ответ на российские предложения по гарантиям безопасности параллельно с США.
В последние месяцы западные СМИ постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз опровергали эти заявления, отмечая, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. В Москве подчеркивали, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты соглашения с США и их партнерами по гарантиям безопасности в Европе. Российская сторона, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, в документе идет речь о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В десятых числах января прошли первые обсуждения российских предложений: делегации России и США провели переговоры в Женеве, затем состоялось заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На прошлой неделе в Женеве состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 18:52
Пресс-секретарь Зеленского разъяснил слова об "оккупации" Россией Харькова
 
В миреУкраинаЙенс СтолтенбергХарьковская областьCNN (телеканал)НАТОСовет Россия-НАТОЭнтони БлинкенВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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