https://ria.ru/20220126/kemeron-1769643105.html

Джеймс Кэмерон предупредил об опасности распространения дипфейков

Джеймс Кэмерон предупредил об опасности распространения дипфейков - РИА Новости, 26.01.2022

Джеймс Кэмерон предупредил об опасности распространения дипфейков

Джеймс Кэмерон предупредил об опасности распространения дипфейков в комментарии BBC News. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:21

2022-01-26T18:21

2022-01-26T18:21

шоубиз

знаменитости

джеймс кэмерон

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/83077/63/830776377_7:0:469:260_1920x0_80_0_0_b479a58de6599d01774882a717868709.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Джеймс Кэмерон предупредил об опасности распространения дипфейков в комментарии BBC News.Режиссер призвал уделять больше внимания критическому мышлению и стремиться перепроверять информацию. Кэмерон также добавил, что всегда со скепсисом относился к новым технологиям. По его словам, когда он пытался указать на их опасность, ученые отмечали, что "все под контролем".Кэмерон отметил, что для разрушения общества не потребуется ядерного или какого-либо другого оружия, новые технологии смогут настроить людей друг против друга с помощью нескольких дипфейков.Ранее режиссер раскритиковал фильмы Marvel, сказав, что супергеройские боевики не кажутся ему "эпическими".

https://ria.ru/20220121/sia-1768793506.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, джеймс кэмерон, шоу-бизнес