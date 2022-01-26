Джеймс Кэмерон предупредил об опасности распространения дипфейков
Джеймс Кэмерон предупредил об опасности распространения дипфейков для общества
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Джеймс Кэмерон предупредил об опасности распространения дипфейков в комментарии BBC News.
"Пока все подобные инструменты, с которыми люди играют в приложениях, еще не настолько хороши. Но, спустя какое-то время, все эти условности исчезнут. Вещи, которые вы видите и которым полностью доверяете, смогут оказаться фейком. И это большая проблема, что мы доверяем видео", – сказал Кэмерон.
Режиссер призвал уделять больше внимания критическому мышлению и стремиться перепроверять информацию. Кэмерон также добавил, что всегда со скепсисом относился к новым технологиям. По его словам, когда он пытался указать на их опасность, ученые отмечали, что "все под контролем".
Кэмерон отметил, что для разрушения общества не потребуется ядерного или какого-либо другого оружия, новые технологии смогут настроить людей друг против друга с помощью нескольких дипфейков.
Ранее режиссер раскритиковал фильмы Marvel, сказав, что супергеройские боевики не кажутся ему "эпическими".
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