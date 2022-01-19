Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы Marvel
Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы Marvel
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Режиссер Джеймс Кэмерон в беседе с Дени Вильневым, которая вышла на Variety, раскритиковал фильмы Marvel. Она сказал, что эти супергеройские боевики не кажутся ему "эпическими", несмотря на "захватывающие события".
Кэмерон сравнил блокбастеры знаменитой киновселенной с недавним научно-фантастическим боевиком Вильнева "Дюна", вышедшим в сентябре прошлого года.
"Что меня поражает в "Дюне", так это то, что она действительно эпична", — отметил он.
Создатель "Титаника" и "Аватара" пояснил, что использует слово "эпический" специфическим образом и применяет его к избранным киноработам вроде "Властелина колец" или картин, созданных Дэвидом Лином ("Лоуренс Аравийский", "Пигмалион", "Оливер Твист") .
"Но когда я думаю о фильмах, в которых есть невероятные события, например, в фильмах киновселенной Marvel, в которых разрушаются целые города и так далее, они мне не кажутся эпическими", — прокомментировал Кэмерон.
Ранее супергеройский боевики по комиксам Marvel критиковал и Мартин Скорсезе. Он говорил, что не считает эти проект кино.
"Честно говоря, я думаю, что какими бы хорошо они не были сделаны, как бы замечательно там не работали актеры, это все несерьезно, ближайшее с чем это можно сравнить — тематические парки развлечений ", — высказался Скорсезе.
Мнение титулованного режиссера тогда поддержали многие пользователи, но были и несогласные с его словами. Как, например, режиссер "Стражей галактики" Джеймс Ганн и сценарист "Мстителей" Джосс Уидон..