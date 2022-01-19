https://ria.ru/20220119/cameron-1768627355.html

Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы Marvel

Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы Marvel - РИА Новости, 19.01.2022

Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы Marvel

Режиссер Джеймс Кэмерон в беседе с Дени Вильневым, которая вышла на Variety, раскритиковал фильмы Marvel. Она сказал, что эти супергеройские боевики не кажутся... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T20:20

2022-01-19T20:20

2022-01-19T20:20

культура

джеймс кэмерон

marvel comics

новости культуры

кино и сериалы

мартин скорсезе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/60918/33/609183303_0:0:2031:1142_1920x0_80_0_0_43e7fbc793ea83fc771433a31b7956b0.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Режиссер Джеймс Кэмерон в беседе с Дени Вильневым, которая вышла на Variety, раскритиковал фильмы Marvel. Она сказал, что эти супергеройские боевики не кажутся ему "эпическими", несмотря на "захватывающие события". Кэмерон сравнил блокбастеры знаменитой киновселенной с недавним научно-фантастическим боевиком Вильнева "Дюна", вышедшим в сентябре прошлого года.Создатель "Титаника" и "Аватара" пояснил, что использует слово "эпический" специфическим образом и применяет его к избранным киноработам вроде "Властелина колец" или картин, созданных Дэвидом Лином ("Лоуренс Аравийский", "Пигмалион", "Оливер Твист") .Ранее супергеройский боевики по комиксам Marvel критиковал и Мартин Скорсезе. Он говорил, что не считает эти проект кино. Мнение титулованного режиссера тогда поддержали многие пользователи, но были и несогласные с его словами. Как, например, режиссер "Стражей галактики" Джеймс Ганн и сценарист "Мстителей" Джосс Уидон..

https://ria.ru/20220118/marvel-1768347203.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джеймс кэмерон, marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, мартин скорсезе