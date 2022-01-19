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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220119/cameron-1768627355.html
Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы Marvel
Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы Marvel - РИА Новости, 19.01.2022
Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы Marvel
Режиссер Джеймс Кэмерон в беседе с Дени Вильневым, которая вышла на Variety, раскритиковал фильмы Marvel. Она сказал, что эти супергеройские боевики не кажутся... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T20:20
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культура
джеймс кэмерон
marvel comics
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Режиссер Джеймс Кэмерон в беседе с Дени Вильневым, которая вышла на Variety, раскритиковал фильмы Marvel. Она сказал, что эти супергеройские боевики не кажутся ему "эпическими", несмотря на "захватывающие события". Кэмерон сравнил блокбастеры знаменитой киновселенной с недавним научно-фантастическим боевиком Вильнева "Дюна", вышедшим в сентябре прошлого года.Создатель "Титаника" и "Аватара" пояснил, что использует слово "эпический" специфическим образом и применяет его к избранным киноработам вроде "Властелина колец" или картин, созданных Дэвидом Лином ("Лоуренс Аравийский", "Пигмалион", "Оливер Твист") .Ранее супергеройский боевики по комиксам Marvel критиковал и Мартин Скорсезе. Он говорил, что не считает эти проект кино. Мнение титулованного режиссера тогда поддержали многие пользователи, но были и несогласные с его словами. Как, например, режиссер "Стражей галактики" Джеймс Ганн и сценарист "Мстителей" Джосс Уидон..
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джеймс кэмерон, marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, мартин скорсезе
20:20 19.01.2022
 
Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы Marvel

Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы Marvel

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФотоколл с Джеймсом Кэмероном в Москве
Фотоколл с Джеймсом Кэмероном в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Режиссер Джеймс Кэмерон в беседе с Дени Вильневым, которая вышла на Variety, раскритиковал фильмы Marvel. Она сказал, что эти супергеройские боевики не кажутся ему "эпическими", несмотря на "захватывающие события".
Кэмерон сравнил блокбастеры знаменитой киновселенной с недавним научно-фантастическим боевиком Вильнева "Дюна", вышедшим в сентябре прошлого года.
"Что меня поражает в "Дюне", так это то, что она действительно эпична", — отметил он.
Создатель "Титаника" и "Аватара" пояснил, что использует слово "эпический" специфическим образом и применяет его к избранным киноработам вроде "Властелина колец" или картин, созданных Дэвидом Лином ("Лоуренс Аравийский", "Пигмалион", "Оливер Твист") .
"Но когда я думаю о фильмах, в которых есть невероятные события, например, в фильмах киновселенной Marvel, в которых разрушаются целые города и так далее, они мне не кажутся эпическими", — прокомментировал Кэмерон.
Ранее супергеройский боевики по комиксам Marvel критиковал и Мартин Скорсезе. Он говорил, что не считает эти проект кино.

"Честно говоря, я думаю, что какими бы хорошо они не были сделаны, как бы замечательно там не работали актеры, это все несерьезно, ближайшее с чем это можно сравнить тематические парки развлечений ", — высказался Скорсезе.

Мнение титулованного режиссера тогда поддержали многие пользователи, но были и несогласные с его словами. Как, например, режиссер "Стражей галактики" Джеймс Ганн и сценарист "Мстителей" Джосс Уидон..
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КультураДжеймс КэмеронMarvel ComicsНовости культурыКино и сериалыМартин Скорсезе
 
 
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