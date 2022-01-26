https://ria.ru/20220126/kazakhstan-1769540307.html

В одном из районов Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции

В одном из районов Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции - РИА Новости, 26.01.2022

В одном из районов Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции

Режим антитеррористической операции введен в одном из районов Алма-Аты в среду, уже задержаны пять участников нападений на государственные органы, сообщает... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T08:26

2022-01-26T08:26

2022-01-26T08:40

беспорядки в казахстане

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НУР-СУЛТАН, 26 янв - РИА Новости. Режим антитеррористической операции введен в одном из районов Алма-Аты в среду, уже задержаны пять участников нападений на государственные органы, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом."Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает o введении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района города Алматы в период с 00.00 часов 26 января (21.00 мск 25 января – ред.) до 00.00 часов 27 января (21.00 мск 26 января – ред.). В ходе проведенных антитеррористических мероприятий задержаны пятеро лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших с 4 по 6 января в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты города Алматы", - говорится в сообщении.Поясняется, что при задержании у подозреваемых изъято оружие: пистолеты марки "ПМ", "TT", ружейный обрез, патроны к ним, а также порошкообразное вещество и таблетки со специфическим запахом.Согласно сообщению, специальные и правоохранительные органы продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению участников и организаторов массовых беспорядков.Ранее Комитет национальной безопасности республики сообщал, что с 00.00 часов 26 января (21.00 мск 25 января) в Алма-Ате прекращается действие режима антитеррористической операции и критического "красного" уровня террористической опасности. С этого времени в городе устанавливается высокий, "оранжевый", уровень террористической опасности.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://ria.ru/20220125/kazakhstan-1769358441.html

https://ria.ru/20220125/razvitie-1769356117.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев