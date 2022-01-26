https://ria.ru/20220126/kazakhstan-1769539868.html

В Казахстане задержали замминистра экологии и бывшего оператора утильсбора

В Казахстане задержали замминистра экологии и бывшего оператора утильсбора - РИА Новости, 26.01.2022

В Казахстане задержали замминистра экологии и бывшего оператора утильсбора

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев задержаны по... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T08:19

2022-01-26T08:19

2022-01-26T08:34

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

нур-султан

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АЛМА-АТА, 26 янв - РИА Новости. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев задержаны по подозрению в коррупционных преступлениях, сообщила пресс-служба агентства по противодействию коррупции.ТОО "Оператор РОП" являлась уполномоченной правительством организацией, ответственной за реализацию принципа расширенных обязательств производителей (импортеров) в Казахстане, в том числе за взимание утилизационного сбора. По информации некоторых СМИ, компания "Оператор РОП" связана с младшей дочерью экс-президента Казахстана Алией Назарбаевой."Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений", - говорится в сообщении ведомства.Оба задержанных водворены в изолятор временного содержания города Нур-Султан.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 11 января в парламенте, заявил, что у предпринимателей и в обществе множество вопросов вызывает деятельность частной компании ТОО "Оператор РОП". Тогда же Токаев поручил правительству принять меры по прекращению распоряжения утилизационным сбором этой компанией, так как этим, по его мнению, должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах. Кроме того, президент поручил пересмотреть ставки этих сборов. После этого правительство передало функции администрирования утилизационного сбора от ТОО "Оператор РОП" к госкомпании АО "Жасыл даму".Кумаргалиев возглавляет ТОО "Оператор РОП" с ноября 2019 года. Примкулов работает заместителем министра экологии, геологии и природных ресурсов с июля 2019 года.

https://ria.ru/20220124/kazakhstan-1769204266.html

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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, нур-султан