https://ria.ru/20220126/katastrofa-1769530002.html
Ком катастроф для Украины
Украинцев предупредили о растущем "коме катастроф" - РИА Новости, 26.01.2022
Ком катастроф для Украины
Украина накапливает ком катастроф на год вперед. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил политолог Андрей Ермолаев. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T02:26
2022-01-26T02:26
2022-01-26T12:14
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украина накапливает ком катастроф на год вперед. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил политолог Андрей Ермолаев.Страна, отметил эксперт, может пройти отопительный сезон, но высокие цены на энергоносители и другие накопившиеся проблемы делают неконкурентоспособной ее промышленность, и уже в течение года она это почувствует."Мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год", — сказал Ермолаев.Осенью на Украине разразился энергетический кризис: из-за резкого роста цен на газ на европейском рынке и нехватки угля останавливалось больше половины украинских ТЭС. Как считает аналитик Democracy House Анатолий Октисюк, ключевой угрозой для украинцев в этом году станет энергетический кризис, который обострит остальные проблемы и приведет к протестам.
https://ria.ru/20220109/krizis-1767049784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, ситуация на украине
02:26 26.01.2022 (обновлено: 12:14 26.01.2022)
Украинцев предупредили о растущем "коме катастроф"
Киевский политолог Ермолаев предупредил, что на Украине нарастает "ком катастроф"