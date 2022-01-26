https://ria.ru/20220126/katastrofa-1769530002.html

Ком катастроф для Украины

Украинцев предупредили о растущем "коме катастроф" - РИА Новости, 26.01.2022

Ком катастроф для Украины

Украина накапливает ком катастроф на год вперед. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил политолог Андрей Ермолаев. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T02:26

2022-01-26T02:26

2022-01-26T12:14

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украина накапливает ком катастроф на год вперед. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил политолог Андрей Ермолаев.Страна, отметил эксперт, может пройти отопительный сезон, но высокие цены на энергоносители и другие накопившиеся проблемы делают неконкурентоспособной ее промышленность, и уже в течение года она это почувствует."Мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год", — сказал Ермолаев.Осенью на Украине разразился энергетический кризис: из-за резкого роста цен на газ на европейском рынке и нехватки угля останавливалось больше половины украинских ТЭС. Как считает аналитик Democracy House Анатолий Октисюк, ключевой угрозой для украинцев в этом году станет энергетический кризис, который обострит остальные проблемы и приведет к протестам.

https://ria.ru/20220109/krizis-1767049784.html

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в мире, украина, ситуация на украине