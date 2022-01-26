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Ком катастроф для Украины
Украинцев предупредили о растущем "коме катастроф" - РИА Новости, 26.01.2022
Ком катастроф для Украины
Украина накапливает ком катастроф на год вперед. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил политолог Андрей Ермолаев. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T02:26
2022-01-26T12:14
в мире
украина
ситуация на украине
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украина накапливает ком катастроф на год вперед. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил политолог Андрей Ермолаев.Страна, отметил эксперт, может пройти отопительный сезон, но высокие цены на энергоносители и другие накопившиеся проблемы делают неконкурентоспособной ее промышленность, и уже в течение года она это почувствует."Мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год", — сказал Ермолаев.Осенью на Украине разразился энергетический кризис: из-за резкого роста цен на газ на европейском рынке и нехватки угля останавливалось больше половины украинских ТЭС. Как считает аналитик Democracy House Анатолий Октисюк, ключевой угрозой для украинцев в этом году станет энергетический кризис, который обострит остальные проблемы и приведет к протестам.
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в мире, украина, ситуация на украине
02:26 26.01.2022 (обновлено: 12:14 26.01.2022)
 
Украинцев предупредили о растущем "коме катастроф"

Киевский политолог Ермолаев предупредил, что на Украине нарастает "ком катастроф"

© AFP 2022 / Sergei SupinskyПрохожие на улице Киева
Прохожие на улице Киева - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AFP 2022 / Sergei Supinsky
Прохожие на улице Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украина накапливает ком катастроф на год вперед. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил политолог Андрей Ермолаев.
Страна, отметил эксперт, может пройти отопительный сезон, но высокие цены на энергоносители и другие накопившиеся проблемы делают неконкурентоспособной ее промышленность, и уже в течение года она это почувствует.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 15:56
Украине предрекли год кризисов
"Мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год", — сказал Ермолаев.
Осенью на Украине разразился энергетический кризис: из-за резкого роста цен на газ на европейском рынке и нехватки угля останавливалось больше половины украинских ТЭС. Как считает аналитик Democracy House Анатолий Октисюк, ключевой угрозой для украинцев в этом году станет энергетический кризис, который обострит остальные проблемы и приведет к протестам.
 
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