https://ria.ru/20220126/kastratsiya-1769559615.html

Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов

Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов - РИА Новости, 26.01.2022

Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов

Необходимо изучить опыт других стран и обсудить возможность ввести химическую кастрацию педофилов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:04

2022-01-26T11:04

2022-01-26T11:18

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Необходимо изучить опыт других стран и обсудить возможность ввести химическую кастрацию педофилов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В других странах есть химическая кастрация (педофилов). Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств и лишить их пожизненно… во-первых, за решеткой они должны сидеть, ну и в этой части", - заявила она на заседании Совета Федерации.

https://ria.ru/20220126/sovfed-1769560205.html

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валентина матвиенко, совет федерации рф