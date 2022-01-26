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Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов
Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов - РИА Новости, 26.01.2022
Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов
Необходимо изучить опыт других стран и обсудить возможность ввести химическую кастрацию педофилов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:04
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валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Необходимо изучить опыт других стран и обсудить возможность ввести химическую кастрацию педофилов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В других странах есть химическая кастрация (педофилов). Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств и лишить их пожизненно… во-первых, за решеткой они должны сидеть, ну и в этой части", - заявила она на заседании Совета Федерации.
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валентина матвиенко, совет федерации рф
11:04 26.01.2022 (обновлено: 11:18 26.01.2022)
 
Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов

Спикер Совфеда Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Необходимо изучить опыт других стран и обсудить возможность ввести химическую кастрацию педофилов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В других странах есть химическая кастрация (педофилов). Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств и лишить их пожизненно… во-первых, за решеткой они должны сидеть, ну и в этой части", - заявила она на заседании Совета Федерации.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
11:08
Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов
 
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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