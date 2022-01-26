https://ria.ru/20220126/kastratsiya-1769559615.html
Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов
Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов - РИА Новости, 26.01.2022
Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов
Необходимо изучить опыт других стран и обсудить возможность ввести химическую кастрацию педофилов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:04
2022-01-26T11:04
2022-01-26T11:18
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Необходимо изучить опыт других стран и обсудить возможность ввести химическую кастрацию педофилов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В других странах есть химическая кастрация (педофилов). Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств и лишить их пожизненно… во-первых, за решеткой они должны сидеть, ну и в этой части", - заявила она на заседании Совета Федерации.
https://ria.ru/20220126/sovfed-1769560205.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф
11:04 26.01.2022 (обновлено: 11:18 26.01.2022)
Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов
Спикер Совфеда Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов