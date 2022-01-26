https://ria.ru/20220126/kadyrov-1769548576.html

Кадыров разъяснил свои высказывания об Украине

Кадыров разъяснил свои высказывания об Украине - РИА Новости, 26.01.2022

Кадыров разъяснил свои высказывания об Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram пояснил, что свое мнение по Украине он высказывал как блогер и обычный человек, а не в качестве руководителя региона. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T09:55

2022-01-26T09:55

2022-01-26T09:55

общество

украина

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram пояснил, что свое мнение по Украине он высказывал как блогер и обычный человек, а не в качестве руководителя региона.Ранее Кадыров заявил, что США используют Украину для размещения на ее территории военной базы и будь он на месте президента РФ, давно забрал бы Украину. Комментируя это высказывание, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что основы внешней политики России, куда входит и Чечня, формирует Владимир Путин.Кадыров написал сегодня в своем Telegram-канале, что считает, что, как и в случае с терроризмом в Сирии, "Россия должна защищать свои интересы, пока не пришлось их отстаивать на своей же территории", а если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять США, "то мы должны им помочь".

https://ria.ru/20220126/kadyrov-1769543818.html

украина

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общество, украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)