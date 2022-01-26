Кадыров разъяснил свои высказывания об Украине
Кадыров: высказывание об Украине было сделано от имени обычного человека, а не главы Чечни
Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram пояснил, что свое мнение по Украине он высказывал как блогер и обычный человек, а не в качестве руководителя региона.
Ранее Кадыров заявил, что США используют Украину для размещения на ее территории военной базы и будь он на месте президента РФ, давно забрал бы Украину. Комментируя это высказывание, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что основы внешней политики России, куда входит и Чечня, формирует Владимир Путин.
Кадыров написал сегодня в своем Telegram-канале, что считает, что, как и в случае с терроризмом в Сирии, "Россия должна защищать свои интересы, пока не пришлось их отстаивать на своей же территории", а если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять США, "то мы должны им помочь".
"И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как главы Чеченской республики. Об этом я уже не раз упоминал. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает. Если что-то мне нужно будет сказать как руководителю региона, то так и скажу: "Это говорю я, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров", - отметил он.