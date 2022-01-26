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https://ria.ru/20220126/kadyrov-1769548576.html
Кадыров разъяснил свои высказывания об Украине
Кадыров разъяснил свои высказывания об Украине - РИА Новости, 26.01.2022
Кадыров разъяснил свои высказывания об Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram пояснил, что свое мнение по Украине он высказывал как блогер и обычный человек, а не в качестве руководителя региона. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T09:55
2022-01-26T09:55
общество
украина
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram пояснил, что свое мнение по Украине он высказывал как блогер и обычный человек, а не в качестве руководителя региона.Ранее Кадыров заявил, что США используют Украину для размещения на ее территории военной базы и будь он на месте президента РФ, давно забрал бы Украину. Комментируя это высказывание, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что основы внешней политики России, куда входит и Чечня, формирует Владимир Путин.Кадыров написал сегодня в своем Telegram-канале, что считает, что, как и в случае с терроризмом в Сирии, "Россия должна защищать свои интересы, пока не пришлось их отстаивать на своей же территории", а если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять США, "то мы должны им помочь".
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общество, украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
09:55 26.01.2022
 
Кадыров разъяснил свои высказывания об Украине

Кадыров: высказывание об Украине было сделано от имени обычного человека, а не главы Чечни

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram пояснил, что свое мнение по Украине он высказывал как блогер и обычный человек, а не в качестве руководителя региона.
Ранее Кадыров заявил, что США используют Украину для размещения на ее территории военной базы и будь он на месте президента РФ, давно забрал бы Украину. Комментируя это высказывание, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что основы внешней политики России, куда входит и Чечня, формирует Владимир Путин.
Кадыров написал сегодня в своем Telegram-канале, что считает, что, как и в случае с терроризмом в Сирии, "Россия должна защищать свои интересы, пока не пришлось их отстаивать на своей же территории", а если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять США, "то мы должны им помочь".
"И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как главы Чеченской республики. Об этом я уже не раз упоминал. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает. Если что-то мне нужно будет сказать как руководителю региона, то так и скажу: "Это говорю я, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров", - отметил он.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
09:10
Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях
 
ОбществоУкраинаРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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