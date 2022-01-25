Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/ukraina-1769384321.html
Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину"
Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину" - РИА Новости, 25.01.2022
Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину"
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Америка использует Украину для размещения на ее территории военной базы, и будь он на месте президента РФ Владимира... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:14
2022-01-25T11:18
политика
украина
рамзан кадыров
владимир путин
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 25 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Америка использует Украину для размещения на ее территории военной базы, и будь он на месте президента РФ Владимира Путина, давно забрал бы Украину."Вот сейчас придумали Украину, а что Россия должна уступать западным странам, которые за 9 тысяч километров… между Украиной и Америкой?.. Самый ближний сосед для России – Украина. Это славянские народы, кто не понимает, что Америка Украине ничего хорошего не делает, наоборот, они в своей истории всегда диктовали против России, им нужно государство, чтобы поставить туда свою базу. Если в Украине есть люди, то они должны противостоять этому, а если нет в Украине, то Россия должна принимать меры. Если был бы на месте президента, давно забрал бы Украину, отправил бы туда войска, навёл бы порядок", - сказал Кадыров в ходе совместного прямого эфира со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым в Instagram.Он напомнил о недавних событиях в Сирии, которые также могли повлиять на безопасность России, если бы "не остановили шайтанов". "Если сумасшедшие продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства, а что мы должны молчать что ли? Если в Сирии вовремя не остановили бы этих шайтанов, то сегодня у нас убивали бы людей, убивали бы и взрывали. Это всё перешло бы к нам в Чечню, Российскую Федерацию, то же самое из Украины это перейдёт в Россию. Поэтому надо упреждающие меры принимать. Если Америка или кто-то думает, что можно развалить Россию, или забрать, или поставить на колени наше государство, то такого никогда не будет", - сказал глава Чечни.
https://ria.ru/20211228/strakh-1765747793.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр, россия
11:14 25.01.2022 (обновлено: 11:18 25.01.2022)
 
Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину"

Глава Чечни Кадыров: если бы я был на месте президента, давно забрал бы Украину

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Америка использует Украину для размещения на ее территории военной базы, и будь он на месте президента РФ Владимира Путина, давно забрал бы Украину.
"Вот сейчас придумали Украину, а что Россия должна уступать западным странам, которые за 9 тысяч километров… между Украиной и Америкой?.. Самый ближний сосед для России – Украина. Это славянские народы, кто не понимает, что Америка Украине ничего хорошего не делает, наоборот, они в своей истории всегда диктовали против России, им нужно государство, чтобы поставить туда свою базу. Если в Украине есть люди, то они должны противостоять этому, а если нет в Украине, то Россия должна принимать меры. Если был бы на месте президента, давно забрал бы Украину, отправил бы туда войска, навёл бы порядок", - сказал Кадыров в ходе совместного прямого эфира со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым в Instagram.
Он напомнил о недавних событиях в Сирии, которые также могли повлиять на безопасность России, если бы "не остановили шайтанов". "Если сумасшедшие продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства, а что мы должны молчать что ли? Если в Сирии вовремя не остановили бы этих шайтанов, то сегодня у нас убивали бы людей, убивали бы и взрывали. Это всё перешло бы к нам в Чечню, Российскую Федерацию, то же самое из Украины это перейдёт в Россию. Поэтому надо упреждающие меры принимать. Если Америка или кто-то думает, что можно развалить Россию, или забрать, или поставить на колени наше государство, то такого никогда не будет", - сказал глава Чечни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 01:50
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
 
ПолитикаУкраинаРамзан КадыровВладимир ПутинЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Пушков дал совет "пафосному" Кулебе
01:00"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
Лента новостейМолния
Пушков дал совет "пафосному" Кулебе"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки