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Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину"

Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину" - РИА Новости, 25.01.2022

Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Америка использует Украину для размещения на ее территории военной базы, и будь он на месте президента РФ Владимира... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:14

2022-01-25T11:14

2022-01-25T11:18

политика

украина

рамзан кадыров

владимир путин

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 25 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Америка использует Украину для размещения на ее территории военной базы, и будь он на месте президента РФ Владимира Путина, давно забрал бы Украину."Вот сейчас придумали Украину, а что Россия должна уступать западным странам, которые за 9 тысяч километров… между Украиной и Америкой?.. Самый ближний сосед для России – Украина. Это славянские народы, кто не понимает, что Америка Украине ничего хорошего не делает, наоборот, они в своей истории всегда диктовали против России, им нужно государство, чтобы поставить туда свою базу. Если в Украине есть люди, то они должны противостоять этому, а если нет в Украине, то Россия должна принимать меры. Если был бы на месте президента, давно забрал бы Украину, отправил бы туда войска, навёл бы порядок", - сказал Кадыров в ходе совместного прямого эфира со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым в Instagram.Он напомнил о недавних событиях в Сирии, которые также могли повлиять на безопасность России, если бы "не остановили шайтанов". "Если сумасшедшие продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства, а что мы должны молчать что ли? Если в Сирии вовремя не остановили бы этих шайтанов, то сегодня у нас убивали бы людей, убивали бы и взрывали. Это всё перешло бы к нам в Чечню, Российскую Федерацию, то же самое из Украины это перейдёт в Россию. Поэтому надо упреждающие меры принимать. Если Америка или кто-то думает, что можно развалить Россию, или забрать, или поставить на колени наше государство, то такого никогда не будет", - сказал глава Чечни.

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политика, украина, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр, россия