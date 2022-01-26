https://ria.ru/20220126/immunitet-1769646760.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,2%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,2% - РИА Новости, 26.01.2022

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,2%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составляет 64,2%, в ряде регионов имеет тенденцию к снижению, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:06

2022-01-26T17:06

2022-01-26T17:25

россия

распространение коронавируса

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составляет 64,2%, в ряде регионов имеет тенденцию к снижению, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день составляет 64,2%. В ряде регионов, к сожалению, имеет тенденцию к снижению. Основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан", - сказала Голикова на совещании с членами правительства РФ под председательством президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542984.html

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