https://ria.ru/20220126/immunitet-1769646760.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,2%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,2% - РИА Новости, 26.01.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,2%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составляет 64,2%, в ряде регионов имеет тенденцию к снижению, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:06
2022-01-26T17:06
2022-01-26T17:25
россия
распространение коронавируса
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составляет 64,2%, в ряде регионов имеет тенденцию к снижению, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день составляет 64,2%. В ряде регионов, к сожалению, имеет тенденцию к снижению. Основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан", - сказала Голикова на совещании с членами правительства РФ под председательством президента РФ Владимира Путина.
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россия, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
17:06 26.01.2022 (обновлено: 17:25 26.01.2022)
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,2%
Вице-премьер Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 64,2%