https://ria.ru/20220126/gibel-1769578221.html

СК завел дело после гибели рабочих из Таджикистана под Волгоградом

СК завел дело после гибели рабочих из Таджикистана под Волгоградом - РИА Новости, 26.01.2022

СК завел дело после гибели рабочих из Таджикистана под Волгоградом

Следователи возбудили дело после обнаружения в Волгоградской области тел шести граждан Таджикистана, отравившихся, по предварительным данным, угарным газом,... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:24

2022-01-26T12:24

2022-01-26T12:24

происшествия

таджикистан

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следователи возбудили дело после обнаружения в Волгоградской области тел шести граждан Таджикистана, отравившихся, по предварительным данным, угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."На территории Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области обнаружены тела шести мужчин. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.По данным следствия, семеро уроженцев Таджикистана прибыли в Волгоградскую область для работ по растениеводству. Отмечается, что 26 января один из мужчин направился в теплицу, где обнаружил тела шестерых своих знакомых, о чем сразу сообщил работодателю, который вызвал скорую помощь.По данным следствия, в теплице в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, а продукты сгорания накапливались внутри.По поручению руководства управления на место происшествия выехала следственная группа, а также сотрудники Государственной инспекции труда Волгоградской области для проверки условий труда, которые были предоставлены погибшим со стороны работодателя.

https://ria.ru/20220124/pulkovo-1769202934.html

таджикистан

волгоградская область

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происшествия, таджикистан, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)