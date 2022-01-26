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СК завел дело после гибели рабочих из Таджикистана под Волгоградом
СК завел дело после гибели рабочих из Таджикистана под Волгоградом - РИА Новости, 26.01.2022
СК завел дело после гибели рабочих из Таджикистана под Волгоградом
Следователи возбудили дело после обнаружения в Волгоградской области тел шести граждан Таджикистана, отравившихся, по предварительным данным, угарным газом,... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:24
2022-01-26T12:24
происшествия
таджикистан
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следователи возбудили дело после обнаружения в Волгоградской области тел шести граждан Таджикистана, отравившихся, по предварительным данным, угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."На территории Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области обнаружены тела шести мужчин. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.По данным следствия, семеро уроженцев Таджикистана прибыли в Волгоградскую область для работ по растениеводству. Отмечается, что 26 января один из мужчин направился в теплицу, где обнаружил тела шестерых своих знакомых, о чем сразу сообщил работодателю, который вызвал скорую помощь.По данным следствия, в теплице в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, а продукты сгорания накапливались внутри.По поручению руководства управления на место происшествия выехала следственная группа, а также сотрудники Государственной инспекции труда Волгоградской области для проверки условий труда, которые были предоставлены погибшим со стороны работодателя.
https://ria.ru/20220124/pulkovo-1769202934.html
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происшествия, таджикистан, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
12:24 26.01.2022
 
СК завел дело после гибели рабочих из Таджикистана под Волгоградом

СК завел дело после обнаружения под Волгоградом тел шестерых рабочих из Таджикистана

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следователи возбудили дело после обнаружения в Волгоградской области тел шести граждан Таджикистана, отравившихся, по предварительным данным, угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"На территории Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области обнаружены тела шести мужчин. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.
По данным следствия, семеро уроженцев Таджикистана прибыли в Волгоградскую область для работ по растениеводству. Отмечается, что 26 января один из мужчин направился в теплицу, где обнаружил тела шестерых своих знакомых, о чем сразу сообщил работодателю, который вызвал скорую помощь.
"По предварительным данным, причиной смерти шестерых мужчин явилось отравление угарным газом, еще один мужчина, который и обнаружил тела, в настоящее время доставлен в медицинское учреждение", - добавляется в релизе.
По данным следствия, в теплице в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, а продукты сгорания накапливались внутри.
По поручению руководства управления на место происшествия выехала следственная группа, а также сотрудники Государственной инспекции труда Волгоградской области для проверки условий труда, которые были предоставлены погибшим со стороны работодателя.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 10:11
В аэропорту Пулково нашли тело таксиста-иностранца, сообщил источник
 
ПроисшествияТаджикистанВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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