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Ответ США по гарантиям не может быть принят, считает сенатор Джабаров
Ответ США по гарантиям не может быть принят, считает сенатор Джабаров - РИА Новости, 26.01.2022
Ответ США по гарантиям не может быть принят, считает сенатор Джабаров
Россия не примет ответ США на предложенные ею гарантии безопасности, такой ответ удовлетворить не может, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T22:04
2022-01-26T23:47
сша
москва
россия
в мире
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия не примет ответ США на предложенные ею гарантии безопасности, такой ответ удовлетворить не может, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу - свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ", - заявил Джабаров.По словам сенатора, США заодно хотят вытеснить Россию с европейского газового рынка."Они уже заявили о своих шагах, которые последуют в том случае, если Россия якобы прекратит поставки газа в Европу. Они хотят исполнить свою давнюю мечту - вытеснить Россию с европейского газового рынка, чтобы впарить свой дорогущий газ", - подчеркнул Джабаров.США работают с партнерами, чтобы не допустить энергетического кризиса в случае эскалации вокруг Украины, заявил ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html
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сша, москва, россия, в мире, совет федерации рф, владимир джабаров
22:04 26.01.2022 (обновлено: 23:47 26.01.2022)
 
Ответ США по гарантиям не может быть принят, считает сенатор Джабаров

Сенатор Джабаров: ответ США по гарантиям безопасности не может удовлетворить Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия не примет ответ США на предложенные ею гарантии безопасности, такой ответ удовлетворить не может, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу - свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ", - заявил Джабаров.
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По словам сенатора, США заодно хотят вытеснить Россию с европейского газового рынка.
"Они уже заявили о своих шагах, которые последуют в том случае, если Россия якобы прекратит поставки газа в Европу. Они хотят исполнить свою давнюю мечту - вытеснить Россию с европейского газового рынка, чтобы впарить свой дорогущий газ", - подчеркнул Джабаров.
США работают с партнерами, чтобы не допустить энергетического кризиса в случае эскалации вокруг Украины, заявил ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
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