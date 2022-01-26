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Сторонам дали мало времени на доводы по делу MH17, заявил Виноградов
Сторонам дали мало времени на доводы по делу MH17, заявил Виноградов - РИА Новости, 26.01.2022
Сторонам дали мало времени на доводы по делу MH17, заявил Виноградов
Представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов заявил, что Москва сожалеет об отказе Страсбурга объединить ее жалобу против Киева с жалобами Нидерландов и Украины... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:26
2022-01-26T11:51
европейский суд по правам человека (еспч)
россия
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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов заявил, что Москва сожалеет об отказе Страсбурга объединить ее жалобу против Киева с жалобами Нидерландов и Украины по MH17, по его мнению, объединение жалоб в ЕСПЧ послужило бы надлежащему правосудию."Кроме того, мы неизбежно будем обращаться и к уголовному судопроизводству, ведущемуся в Окружном суде Гааги в отношении четырех подозреваемых в крушении самолета авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17",- добавил Виноградов."Несомненно, это дело заслуживает большого внимания, и мне искренне жаль, что так мало времени отведено сегодня сторонам для предоставления своих доводов",- констатировал российский представитель.При этом он отметил, что Большой палате Европейского суда предстоит рассмотреть крайне сложное дело по межгосударственным жалобам Украины и Нидерландов против Российской Федерации. Он указал, что "дело касается большого количества многогранных, до конца или вообще не исследованных событий, произошедших на Юго-Востоке Украины".В середине ноября прошлого года ЕСПЧ заявил, что отложил на 26 ноября 2022 года рассмотрение иска Нидерландов в отношении России в связи с катастрофой МН17 в 2014 году. Ранее слушание было запланировано на 24 ноября 2021 года. Однако в суде пояснили, что такое решение принято из-за выхода из судебного процесса одного из судей в начале ноября. Нидерланды в июле 2020 года обратились в ЕСПЧ с жалобой против России по катастрофе самолета МН17.
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европейский суд по правам человека (еспч), россия
11:26 26.01.2022 (обновлено: 11:51 26.01.2022)
 
Сторонам дали мало времени на доводы по делу MH17, заявил Виноградов

Представитель России Виноградов: сторонам дали мало времени на доводы по делу MH17

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Читать ria.ru в
СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов заявил, что Москва сожалеет об отказе Страсбурга объединить ее жалобу против Киева с жалобами Нидерландов и Украины по MH17, по его мнению, объединение жалоб в ЕСПЧ послужило бы надлежащему правосудию.
"Кроме того, мы неизбежно будем обращаться и к уголовному судопроизводству, ведущемуся в Окружном суде Гааги в отношении четырех подозреваемых в крушении самолета авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17",- добавил Виноградов.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
11:28
Россия не отвечает за события в Донбассе, заявил Виноградов
"Несомненно, это дело заслуживает большого внимания, и мне искренне жаль, что так мало времени отведено сегодня сторонам для предоставления своих доводов",- констатировал российский представитель.
При этом он отметил, что Большой палате Европейского суда предстоит рассмотреть крайне сложное дело по межгосударственным жалобам Украины и Нидерландов против Российской Федерации. Он указал, что "дело касается большого количества многогранных, до конца или вообще не исследованных событий, произошедших на Юго-Востоке Украины".
В середине ноября прошлого года ЕСПЧ заявил, что отложил на 26 ноября 2022 года рассмотрение иска Нидерландов в отношении России в связи с катастрофой МН17 в 2014 году. Ранее слушание было запланировано на 24 ноября 2021 года. Однако в суде пояснили, что такое решение принято из-за выхода из судебного процесса одного из судей в начале ноября. Нидерланды в июле 2020 года обратились в ЕСПЧ с жалобой против России по катастрофе самолета МН17.
 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Россия
 
 
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