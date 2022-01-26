https://ria.ru/20220126/dzhonson-1769631973.html

Джонсон заявил, что не намерен уходить в отставку

Джонсон заявил, что не намерен уходить в отставку - РИА Новости, 26.01.2022

Джонсон заявил, что не намерен уходить в отставку

Борис Джонсон вновь заявил, что не намерен уходить с поста премьер-министра Великобритании на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:01

2022-01-26T16:01

2022-01-26T16:01

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ЛОНДОН , 26 янв - РИА Новости. Борис Джонсон вновь заявил, что не намерен уходить с поста премьер-министра Великобритании на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.Отвечая в парламенте на вопрос лидера оппозиции Кира Стармера, покинет ли он свой пост, Джонсон сказал: "Нет". При этом премьер указал, что лидер лейбористов всегда выступал за введение локдауна, тогда как он содействовал экономическому развитию и успешной кампании вакцинации.Кроме того, Стармер напомнил Джонсону о его обещании опубликовать полную версию отчета о расследовании вечеринок на Даунинг-стрит, когда он его получит. "Конечно, когда я его получу, я сделаю ровно то, что я говорил", - ответил премьер. Ранее Джонсон приветствовал расследование полиции вечеринок, которые проводились в правительственной резиденции во время общенационального локдауна.Премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. В связи с этим старшая госслужащая Сью Грей начала внутреннюю проверку по факту нарушений санитарных правил во время вечеринок, после передачи материалов дела полиции Скотленд-ярд во вторник объявил о начале собственного расследования. Ожидалось, что результаты внутренней проверки опубликуют на этой неделе, однако теперь дата публикации остается неизвестной из-за начала расследования полиции.Сообщения о том, что в правительственной резиденции проводились вечеринки во время национального локдауна, появились еще в декабре прошлого года. Однако за последние дни скандал набрал обороты, когда стало известно о других массовых празднествах. Премьер был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года, Джонсон заявил, что считал мероприятие рабочим. Оппозиция требует его отставки.Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.

https://ria.ru/20220124/zagovor-1769189621.html

https://ria.ru/20220117/velikobritaniya-1768129771.html

https://ria.ru/20211228/britaniya-1765714100.html

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в мире, великобритания, борис джонсон, кир стармер