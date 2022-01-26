Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/dzhonson-1769631973.html
Джонсон заявил, что не намерен уходить в отставку
Джонсон заявил, что не намерен уходить в отставку - РИА Новости, 26.01.2022
Джонсон заявил, что не намерен уходить в отставку
Борис Джонсон вновь заявил, что не намерен уходить с поста премьер-министра Великобритании на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:01
2022-01-26T16:01
в мире
великобритания
борис джонсон
кир стармер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg
ЛОНДОН , 26 янв - РИА Новости. Борис Джонсон вновь заявил, что не намерен уходить с поста премьер-министра Великобритании на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.Отвечая в парламенте на вопрос лидера оппозиции Кира Стармера, покинет ли он свой пост, Джонсон сказал: "Нет". При этом премьер указал, что лидер лейбористов всегда выступал за введение локдауна, тогда как он содействовал экономическому развитию и успешной кампании вакцинации.Кроме того, Стармер напомнил Джонсону о его обещании опубликовать полную версию отчета о расследовании вечеринок на Даунинг-стрит, когда он его получит. "Конечно, когда я его получу, я сделаю ровно то, что я говорил", - ответил премьер. Ранее Джонсон приветствовал расследование полиции вечеринок, которые проводились в правительственной резиденции во время общенационального локдауна.Премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. В связи с этим старшая госслужащая Сью Грей начала внутреннюю проверку по факту нарушений санитарных правил во время вечеринок, после передачи материалов дела полиции Скотленд-ярд во вторник объявил о начале собственного расследования. Ожидалось, что результаты внутренней проверки опубликуют на этой неделе, однако теперь дата публикации остается неизвестной из-за начала расследования полиции.Сообщения о том, что в правительственной резиденции проводились вечеринки во время национального локдауна, появились еще в декабре прошлого года. Однако за последние дни скандал набрал обороты, когда стало известно о других массовых празднествах. Премьер был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года, Джонсон заявил, что считал мероприятие рабочим. Оппозиция требует его отставки.Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.
https://ria.ru/20220124/zagovor-1769189621.html
https://ria.ru/20220117/velikobritaniya-1768129771.html
https://ria.ru/20211228/britaniya-1765714100.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_123811691ecb9a2e8a8b9cceb8b86f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, борис джонсон, кир стармер
16:01 26.01.2022
 
Джонсон заявил, что не намерен уходить в отставку

Джонсон заявил, что не намерен уходить в отставку с поста премьера Британии

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Борис Джонсон
Читать ria.ru в
ЛОНДОН , 26 янв - РИА Новости. Борис Джонсон вновь заявил, что не намерен уходить с поста премьер-министра Великобритании на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.
Отвечая в парламенте на вопрос лидера оппозиции Кира Стармера, покинет ли он свой пост, Джонсон сказал: "Нет". При этом премьер указал, что лидер лейбористов всегда выступал за введение локдауна, тогда как он содействовал экономическому развитию и успешной кампании вакцинации.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 08:00
Лондон сел в лужу с эпическим фейком о "российском заговоре" на Украине
Кроме того, Стармер напомнил Джонсону о его обещании опубликовать полную версию отчета о расследовании вечеринок на Даунинг-стрит, когда он его получит. "Конечно, когда я его получу, я сделаю ровно то, что я говорил", - ответил премьер. Ранее Джонсон приветствовал расследование полиции вечеринок, которые проводились в правительственной резиденции во время общенационального локдауна.
Премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. В связи с этим старшая госслужащая Сью Грей начала внутреннюю проверку по факту нарушений санитарных правил во время вечеринок, после передачи материалов дела полиции Скотленд-ярд во вторник объявил о начале собственного расследования. Ожидалось, что результаты внутренней проверки опубликуют на этой неделе, однако теперь дата публикации остается неизвестной из-за начала расследования полиции.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на продовольственной ярмарке в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 08:00
Заплатит ли британский премьер за пир во время чумы?
Сообщения о том, что в правительственной резиденции проводились вечеринки во время национального локдауна, появились еще в декабре прошлого года. Однако за последние дни скандал набрал обороты, когда стало известно о других массовых празднествах. Премьер был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года, Джонсон заявил, что считал мероприятие рабочим. Оппозиция требует его отставки.
Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 08:00
Осложнения после ковида. Сможет ли Джонсон удержаться в кресле
 
В миреВеликобританияБорис ДжонсонКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
23:43Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
23:38Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
23:35Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
23:31ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
Лента новостейМолния
В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям РоссииПредложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил КозакГосдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает МироновЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе