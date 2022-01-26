https://ria.ru/20220126/dzhabarov-1769705831.html

США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров

США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров - РИА Новости, 26.01.2022

США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров

Ответ США России на ее предложения по безопасности говорит о том, что Вашингтон идёт на прямую конфронтацию и готов к глобальному противостоянию, заявил РИА... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T23:47

2022-01-26T23:47

2022-01-26T23:47

в мире

сша

вашингтон (город)

совет федерации рф

владимир джабаров

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ответ США России на ее предложения по безопасности говорит о том, что Вашингтон идёт на прямую конфронтацию и готов к глобальному противостоянию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Откровенно говоря, они идут на прямую конфронтацию", - сказал Джабаров, отметив, что это ведёт к глобальному противостоянию.

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

сша

вашингтон (город)

россия

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в мире, сша, вашингтон (город), совет федерации рф, владимир джабаров, россия