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США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров - РИА Новости, 26.01.2022
США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
Ответ США России на ее предложения по безопасности говорит о том, что Вашингтон идёт на прямую конфронтацию и готов к глобальному противостоянию, заявил РИА... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:47
2022-01-26T23:47
в мире
сша
вашингтон (город)
совет федерации рф
владимир джабаров
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ответ США России на ее предложения по безопасности говорит о том, что Вашингтон идёт на прямую конфронтацию и готов к глобальному противостоянию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Откровенно говоря, они идут на прямую конфронтацию", - сказал Джабаров, отметив, что это ведёт к глобальному противостоянию.
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в мире, сша, вашингтон (город), совет федерации рф, владимир джабаров, россия
23:47 26.01.2022
 
США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров

Сенатор Джабаров: США показывают России готовность к прямой конфронтации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ответ США России на ее предложения по безопасности говорит о том, что Вашингтон идёт на прямую конфронтацию и готов к глобальному противостоянию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Откровенно говоря, они идут на прямую конфронтацию", - сказал Джабаров, отметив, что это ведёт к глобальному противостоянию.
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22 января, 08:00
Сверхдержава, которая заигралась
 
В миреСШАВашингтон (город)Совет Федерации РФВладимир ДжабаровРоссия
 
 
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