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США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров - РИА Новости, 26.01.2022
США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
Ответ США России на ее предложения по безопасности говорит о том, что Вашингтон идёт на прямую конфронтацию и готов к глобальному противостоянию, заявил РИА... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:47
2022-01-26T23:47
2022-01-26T23:47
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ответ США России на ее предложения по безопасности говорит о том, что Вашингтон идёт на прямую конфронтацию и готов к глобальному противостоянию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Откровенно говоря, они идут на прямую конфронтацию", - сказал Джабаров, отметив, что это ведёт к глобальному противостоянию.
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в мире, сша, вашингтон (город), совет федерации рф, владимир джабаров, россия
США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
Сенатор Джабаров: США показывают России готовность к прямой конфронтации