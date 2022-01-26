https://ria.ru/20220126/dtp-1769600550.html

В Новой Москве столкнулись шесть автомобилей

В Новой Москве столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 26.01.2022

В Новой Москве столкнулись шесть автомобилей

Шесть грузовых автомобилей столкнулись, по уточненным данным, на Московском малом кольце (трасса А-107) в Новой Москве, сообщает в Twitter пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:47

2022-01-26T13:47

2022-01-26T16:44

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Шесть грузовых автомобилей столкнулись, по уточненным данным, на Московском малом кольце (трасса А-107) в Новой Москве, сообщает в Twitter пресс-служба департамента ГО ЧСиПБ."Произошло столкновение шести грузовых автомобилей, три человека оказались зажаты", - сказал РИА Новости сотрудник пресс-лужбы, добавив, что один из них погиб.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что на 4-м километре Брестско-Калужского перегона произошло столкновение шести автомобилей - четырех фур и двух легковушек. По предварительным данным, в результате ДТП два человека пострадали, еще один погиб. Как уточнили в столичной ГИБДД, авария произошла на Московском малом кольце (трасса А-107) в районе поселения Щаповское. При этом, по данным ГИБДД, столкнулись пять грузовиков, один человек погиб, еще один пострадал.В департаменте ГО ЧСиПБ добавили, что в результате ДТП в Новой Москве произошел разлив топлива, были перекрыты две полосы движения в обе стороны. Пострадавших деблокировали из машин и передали бригаде скорой помощи.По словам собеседника агентства, одного пострадавшего в сопровождении медицинской бригады эвакуировали с места ДТП вертолетом Московского авиационного центра.

новая москва

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происшествия, новая москва