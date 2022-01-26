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В Новой Москве столкнулись шесть автомобилей
В Новой Москве столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 26.01.2022
В Новой Москве столкнулись шесть автомобилей
Шесть грузовых автомобилей столкнулись, по уточненным данным, на Московском малом кольце (трасса А-107) в Новой Москве, сообщает в Twitter пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:47
2022-01-26T13:47
2022-01-26T16:44
происшествия
новая москва
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Шесть грузовых автомобилей столкнулись, по уточненным данным, на Московском малом кольце (трасса А-107) в Новой Москве, сообщает в Twitter пресс-служба департамента ГО ЧСиПБ."Произошло столкновение шести грузовых автомобилей, три человека оказались зажаты", - сказал РИА Новости сотрудник пресс-лужбы, добавив, что один из них погиб.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что на 4-м километре Брестско-Калужского перегона произошло столкновение шести автомобилей - четырех фур и двух легковушек. По предварительным данным, в результате ДТП два человека пострадали, еще один погиб. Как уточнили в столичной ГИБДД, авария произошла на Московском малом кольце (трасса А-107) в районе поселения Щаповское. При этом, по данным ГИБДД, столкнулись пять грузовиков, один человек погиб, еще один пострадал.В департаменте ГО ЧСиПБ добавили, что в результате ДТП в Новой Москве произошел разлив топлива, были перекрыты две полосы движения в обе стороны. Пострадавших деблокировали из машин и передали бригаде скорой помощи.По словам собеседника агентства, одного пострадавшего в сопровождении медицинской бригады эвакуировали с места ДТП вертолетом Московского авиационного центра.
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происшествия, новая москва
13:47 26.01.2022 (обновлено: 16:44 26.01.2022)
В Новой Москве столкнулись шесть автомобилей
В Новой Москве столкнулись шесть грузовых автомобилей, один человек погиб
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Шесть грузовых автомобилей столкнулись, по уточненным данным, на Московском малом кольце (трасса А-107) в Новой Москве, сообщает в Twitter
пресс-служба департамента ГО ЧСиПБ.
"Произошло столкновение шести грузовых автомобилей, три человека оказались зажаты", - сказал РИА Новости сотрудник пресс-лужбы, добавив, что один из них погиб.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что на 4-м километре Брестско-Калужского перегона произошло столкновение шести автомобилей - четырех фур и двух легковушек. По предварительным данным, в результате ДТП два человека пострадали, еще один погиб. Как уточнили в столичной ГИБДД, авария произошла на Московском малом кольце (трасса А-107) в районе поселения Щаповское. При этом, по данным ГИБДД, столкнулись пять грузовиков, один человек погиб, еще один пострадал.
В департаменте ГО ЧСиПБ добавили, что в результате ДТП в Новой Москве
произошел разлив топлива, были перекрыты две полосы движения в обе стороны. Пострадавших деблокировали из машин и передали бригаде скорой помощи.
По словам собеседника агентства, одного пострадавшего в сопровождении медицинской бригады эвакуировали с места ДТП вертолетом Московского авиационного центра.