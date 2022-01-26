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В Кремле не планируют контактов с Пушилиным и Пасечником
В Кремле не планируют контактов с Пушилиным и Пасечником - РИА Новости, 26.01.2022
В Кремле не планируют контактов с Пушилиным и Пасечником
Президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:37
2022-01-26T12:37
2022-01-26T12:39
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
политика
владимир путин
дмитрий песков
денис пушилин
леонид пасечник
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, сейчас таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли возобновить практику, когда президент РФ связывался по телефону с руководителями ДНР и ЛНР в критические моменты.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, политика, владимир путин, дмитрий песков, денис пушилин, леонид пасечник, россия
12:37 26.01.2022 (обновлено: 12:39 26.01.2022)
В Кремле не планируют контактов с Пушилиным и Пасечником
Пресс-секретарь Путина Песков: президент не планирует контакты с главами ДНР и ЛНР