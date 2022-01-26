Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/donbass-1769582497.html
В Кремле не планируют контактов с Пушилиным и Пасечником
В Кремле не планируют контактов с Пушилиным и Пасечником - РИА Новости, 26.01.2022
В Кремле не планируют контактов с Пушилиным и Пасечником
Президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:37
2022-01-26T12:39
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
политика
владимир путин
дмитрий песков
денис пушилин
леонид пасечник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/66/1529916670_0:275:2665:1774_1920x0_80_0_0_ecd2ea272447ea8e255597ecf1dfeecc.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, сейчас таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли возобновить практику, когда президент РФ связывался по телефону с руководителями ДНР и ЛНР в критические моменты.
https://ria.ru/20210422/peregovory-1729555853.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/66/1529916670_0:25:2665:2024_1920x0_80_0_0_9d65b898b3db7aca3dc58ea89f5ca4fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, политика, владимир путин, дмитрий песков, денис пушилин, леонид пасечник, россия
12:37 26.01.2022 (обновлено: 12:39 26.01.2022)
 
В Кремле не планируют контактов с Пушилиным и Пасечником

Пресс-секретарь Путина Песков: президент не планирует контакты с главами ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДенис Пушилин и Леонид Пасечник
Денис Пушилин и Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Денис Пушилин и Леонид Пасечник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, сейчас таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли возобновить практику, когда президент РФ связывался по телефону с руководителями ДНР и ЛНР в критические моменты.
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля 2021, 23:02
На Украине прокомментировали заявления Путина о Донбассе
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковДенис ПушилинЛеонид ПасечникРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
23:43Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
23:38Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
23:35Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
23:31ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
23:25Козак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса
Лента новостейМолния
Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям РоссииПредложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил КозакГосдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает МироновЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в ДонбассеКозак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса