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В Кремле не планируют контактов с Пушилиным и Пасечником

В Кремле не планируют контактов с Пушилиным и Пасечником - РИА Новости, 26.01.2022

В Кремле не планируют контактов с Пушилиным и Пасечником

Президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:37

2022-01-26T12:37

2022-01-26T12:39

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

политика

владимир путин

дмитрий песков

денис пушилин

леонид пасечник

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, сейчас таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планируется ли возобновить практику, когда президент РФ связывался по телефону с руководителями ДНР и ЛНР в критические моменты.

https://ria.ru/20210422/peregovory-1729555853.html

донецкая народная республика

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