https://ria.ru/20220126/dnr-1769658286.html

Пушилин приветствовал идею поставить вооружение в ДНР

Пушилин приветствовал идею поставить вооружение в ДНР - РИА Новости, 26.01.2022

Пушилин приветствовал идею поставить вооружение в ДНР

Самопровозглашенная Донецкая народная республика будет приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес республик Донбасса для возможности противостоять... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:49

2022-01-26T17:49

2022-01-26T18:14

в мире

донецкая народная республика

андрей турчак

единая россия

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

россия

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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика будет приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес республик Донбасса для возможности противостоять агрессии со стороны Киева, говорится в сообщении главы ДНР Дениса Пушилина, размещённом на его официальном Telegram-канале.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Мы будем приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес Республик для возможности противостоять готовящейся агрессии со стороны Украины, и предложение первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета ВПП "Единая Россия" Андрея Турчака в этом направлении является для нас очень значимым", - говорится в сообщении Пушилина.Глава ДНР отметил, что на фоне беспрецедентных поставок летального вооружения, отправки инструкторов и военных из стран запада на Украину, такое решение России явилось бы логичным шагом, исходя из усиливающихся угроз безопасности граждан Российской Федерации, проживающих в Донбассе, и явной дестабилизации ситуации у своих границ."Если такое решение будет принято, это существенно усилит наши оборонительные возможности и, учитывая необходимость противостоять новейшим типам вооружения, позволит эффективнее осуществлять защиту жизни и здоровья гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении главы ДНР.

https://ria.ru/20220126/mid-1769621295.html

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, андрей турчак, единая россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, россия