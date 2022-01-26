Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/dnr-1769658286.html
Пушилин приветствовал идею поставить вооружение в ДНР
Пушилин приветствовал идею поставить вооружение в ДНР - РИА Новости, 26.01.2022
Пушилин приветствовал идею поставить вооружение в ДНР
Самопровозглашенная Донецкая народная республика будет приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес республик Донбасса для возможности противостоять... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:49
2022-01-26T18:14
в мире
донецкая народная республика
андрей турчак
единая россия
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513758_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_222596486c6270463742e4b5d38374fd.jpg
ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика будет приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес республик Донбасса для возможности противостоять агрессии со стороны Киева, говорится в сообщении главы ДНР Дениса Пушилина, размещённом на его официальном Telegram-канале.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Мы будем приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес Республик для возможности противостоять готовящейся агрессии со стороны Украины, и предложение первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета ВПП "Единая Россия" Андрея Турчака в этом направлении является для нас очень значимым", - говорится в сообщении Пушилина.Глава ДНР отметил, что на фоне беспрецедентных поставок летального вооружения, отправки инструкторов и военных из стран запада на Украину, такое решение России явилось бы логичным шагом, исходя из усиливающихся угроз безопасности граждан Российской Федерации, проживающих в Донбассе, и явной дестабилизации ситуации у своих границ."Если такое решение будет принято, это существенно усилит наши оборонительные возможности и, учитывая необходимость противостоять новейшим типам вооружения, позволит эффективнее осуществлять защиту жизни и здоровья гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении главы ДНР.
https://ria.ru/20220126/mid-1769621295.html
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513758_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_511f6bc226231f1ece0b756e68e35fb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, андрей турчак, единая россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, россия
17:49 26.01.2022 (обновлено: 18:14 26.01.2022)
 
Пушилин приветствовал идею поставить вооружение в ДНР

Глава ДНР Пушилин: будем рады любому решению о помощи для противостояния Киеву

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика будет приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес республик Донбасса для возможности противостоять агрессии со стороны Киева, говорится в сообщении главы ДНР Дениса Пушилина, размещённом на его официальном Telegram-канале.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.
Лавров прокомментировал инициативу о поставках вооружения ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 15:08
Лавров отреагировал на инициативу Турчака о поставках вооружения ДНР и ЛНР
"Мы будем приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес Республик для возможности противостоять готовящейся агрессии со стороны Украины, и предложение первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета ВПП "Единая Россия" Андрея Турчака в этом направлении является для нас очень значимым", - говорится в сообщении Пушилина.
Глава ДНР отметил, что на фоне беспрецедентных поставок летального вооружения, отправки инструкторов и военных из стран запада на Украину, такое решение России явилось бы логичным шагом, исходя из усиливающихся угроз безопасности граждан Российской Федерации, проживающих в Донбассе, и явной дестабилизации ситуации у своих границ.
"Если такое решение будет принято, это существенно усилит наши оборонительные возможности и, учитывая необходимость противостоять новейшим типам вооружения, позволит эффективнее осуществлять защиту жизни и здоровья гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении главы ДНР.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 08:00
Украинские военные мечтают рвать россиян голыми руками
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаАндрей ТурчакЕдиная РоссияДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
23:43Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
23:38Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
23:35Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
23:31ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
23:25Козак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса
Лента новостейМолния
Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям РоссииПредложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил КозакГосдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает МироновЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в ДонбассеКозак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса