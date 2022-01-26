17:49 26.01.2022 (обновлено: 18:14 26.01.2022)
Пушилин приветствовал идею поставить вооружение в ДНР
Глава ДНР Пушилин: будем рады любому решению о помощи для противостояния Киеву
Глава ДНР Денис Пушилин
ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика будет приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес республик Донбасса для возможности противостоять агрессии со стороны Киева, говорится в сообщении главы ДНР Дениса Пушилина, размещённом на его официальном Telegram-канале.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.
"Мы будем приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес Республик для возможности противостоять готовящейся агрессии со стороны Украины, и предложение первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета ВПП "Единая Россия" Андрея Турчака в этом направлении является для нас очень значимым", - говорится в сообщении Пушилина.
Глава ДНР отметил, что на фоне беспрецедентных поставок летального вооружения, отправки инструкторов и военных из стран запада на Украину, такое решение России явилось бы логичным шагом, исходя из усиливающихся угроз безопасности граждан Российской Федерации, проживающих в Донбассе, и явной дестабилизации ситуации у своих границ.
"Если такое решение будет принято, это существенно усилит наши оборонительные возможности и, учитывая необходимость противостоять новейшим типам вооружения, позволит эффективнее осуществлять защиту жизни и здоровья гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении главы ДНР.