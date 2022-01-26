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В МИД ДНР назвали дату следующей встречи контактной группы по Донбассу

В МИД ДНР назвали дату следующей встречи контактной группы по Донбассу - РИА Новости, 26.01.2022

В МИД ДНР назвали дату следующей встречи контактной группы по Донбассу

Очередной раунд переговоров по Донбассу завершился, следующая встреча трёхсторонней контактной группы запланирована на 9 февраля этого года, говорится в... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:17

2022-01-26T17:17

2022-01-26T17:27

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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Очередной раунд переговоров по Донбассу завершился, следующая встреча трёхсторонней контактной группы запланирована на 9 февраля этого года, говорится в сообщении МИД ДНР."Заседание контактной группы завершено, следующая встреча состоится 9 февраля 2022 года",- говорится в сообщении.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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