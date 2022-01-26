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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/delta-1769671139.html
Швейцарский ученый допустил возвращение дельта-штамма после "омикрона"
Швейцарский ученый допустил возвращение дельта-штамма после "омикрона" - РИА Новости, 26.01.2022
Швейцарский ученый допустил возвращение дельта-штамма после "омикрона"
Вариант коронавируса "дельта" может вернуться после волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон", считает глава исследовательской группы "Эволюция вирусов и... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:42
2022-01-26T18:42
распространение коронавируса
в мире
швейцария
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЦЮРИХ, 26 янв - РИА Новости. Вариант коронавируса "дельта" может вернуться после волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон", считает глава исследовательской группы "Эволюция вирусов и бактерий" Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер."Возможно, "дельта" вернется. "Дельта" – очень заразный вариант, который через некоторое время, когда иммунитет ослабнет, сможет конкурировать с "омикроном". К сожалению, "дельта" часто приводит к тяжелым заболеваниям", - сказал Неер в интервью, опубликованном на сайте Базельского университета.Говоря о сценариях возможного развития ситуации с коронавирусом, он не исключил, что может появиться новый штамм COVID с неизвестными ранее характеристиками."Поэтому мы должны продолжать внимательно следить за развитием и появлением новых вариантов, чтобы мы могли обнаружить новые варианты на ранней стадии и понять их свойства, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох новой волной", - сказал ученый.Неер добавил, что на данный момент невозможно предсказать сроки и серьезность новой волны коронавируса.
https://ria.ru/20220110/voz-1767246756.html
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в мире, швейцария, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
18:42 26.01.2022
 
Швейцарский ученый допустил возвращение дельта-штамма после "омикрона"

Швейцарский вирусолог Неер: дельта-штамм может вернуться после волны "омикрона"

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус
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ЦЮРИХ, 26 янв - РИА Новости. Вариант коронавируса "дельта" может вернуться после волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон", считает глава исследовательской группы "Эволюция вирусов и бактерий" Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер.
"Возможно, "дельта" вернется. "Дельта" – очень заразный вариант, который через некоторое время, когда иммунитет ослабнет, сможет конкурировать с "омикроном". К сожалению, "дельта" часто приводит к тяжелым заболеваниям", - сказал Неер в интервью, опубликованном на сайте Базельского университета.
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10 января, 22:50Распространение коронавируса
В ВОЗ назвали причину появления "дельтакрона"
Говоря о сценариях возможного развития ситуации с коронавирусом, он не исключил, что может появиться новый штамм COVID с неизвестными ранее характеристиками.
"Поэтому мы должны продолжать внимательно следить за развитием и появлением новых вариантов, чтобы мы могли обнаружить новые варианты на ранней стадии и понять их свойства, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох новой волной", - сказал ученый.
Неер добавил, что на данный момент невозможно предсказать сроки и серьезность новой волны коронавируса.
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Распространение коронавирусаВ миреШвейцарияЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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