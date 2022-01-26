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Швейцарский ученый допустил возвращение дельта-штамма после "омикрона"
Швейцарский ученый допустил возвращение дельта-штамма после "омикрона" - РИА Новости, 26.01.2022
Швейцарский ученый допустил возвращение дельта-штамма после "омикрона"
Вариант коронавируса "дельта" может вернуться после волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон", считает глава исследовательской группы "Эволюция вирусов и... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:42
2022-01-26T18:42
2022-01-26T18:42
распространение коронавируса
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швейцария
здоровье - общество
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омикрон-штамм коронавируса
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ЦЮРИХ, 26 янв - РИА Новости. Вариант коронавируса "дельта" может вернуться после волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон", считает глава исследовательской группы "Эволюция вирусов и бактерий" Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер."Возможно, "дельта" вернется. "Дельта" – очень заразный вариант, который через некоторое время, когда иммунитет ослабнет, сможет конкурировать с "омикроном". К сожалению, "дельта" часто приводит к тяжелым заболеваниям", - сказал Неер в интервью, опубликованном на сайте Базельского университета.Говоря о сценариях возможного развития ситуации с коронавирусом, он не исключил, что может появиться новый штамм COVID с неизвестными ранее характеристиками."Поэтому мы должны продолжать внимательно следить за развитием и появлением новых вариантов, чтобы мы могли обнаружить новые варианты на ранней стадии и понять их свойства, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох новой волной", - сказал ученый.Неер добавил, что на данный момент невозможно предсказать сроки и серьезность новой волны коронавируса.
https://ria.ru/20220110/voz-1767246756.html
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в мире, швейцария, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Швейцарский ученый допустил возвращение дельта-штамма после "омикрона"
Швейцарский вирусолог Неер: дельта-штамм может вернуться после волны "омикрона"
ЦЮРИХ, 26 янв - РИА Новости.
Вариант коронавируса "дельта" может вернуться после волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон", считает
глава исследовательской группы "Эволюция вирусов и бактерий" Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер.
"Возможно, "дельта" вернется. "Дельта" – очень заразный вариант, который через некоторое время, когда иммунитет ослабнет, сможет конкурировать с "омикроном". К сожалению, "дельта" часто приводит к тяжелым заболеваниям", - сказал Неер в интервью, опубликованном на сайте Базельского университета.
Говоря о сценариях возможного развития ситуации с коронавирусом, он не исключил, что может появиться новый штамм COVID с неизвестными ранее характеристиками.
"Поэтому мы должны продолжать внимательно следить за развитием и появлением новых вариантов, чтобы мы могли обнаружить новые варианты на ранней стадии и понять их свойства, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох новой волной", - сказал ученый.
Неер добавил, что на данный момент невозможно предсказать сроки и серьезность новой волны коронавируса.