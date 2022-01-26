Здание-гриб с дырявой крышей: в Будапеште открылся необычный музей

Отверстия в крыше (а их там около ста) не просто для декора. Они предназначены для деревьев, а также играют роль световых колодцев. Так что солнечные лучи проникают на все этажи здания — вплоть до самого нижнего.

Еще одна особенность проекта — стеклянная стена, позволяющая чувствовать единение с природой. Тоже сложное инженерное сооружение: она состоит из 94 теплоизоляционных панелей, высота которых достигает 12 метров.