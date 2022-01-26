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Туризм
https://ria.ru/20220126/budapesht-1769479738.html
Здание-гриб с дырявой крышей: в Будапеште открылся необычный музей
Здание-гриб с дырявой крышей: в Будапеште открылся необычный музей - РИА Новости, 26.01.2022
Здание-гриб с дырявой крышей: в Будапеште открылся необычный музей
Список достопримечательностей Будапешта на днях пополнился: в городском парке открылся музей "Дом венгерской музыки" с "дырявой" крышей и прозрачными стенами... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:40
2022-01-26T14:48
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Список достопримечательностей Будапешта на днях пополнился: в городском парке открылся музей "Дом венгерской музыки" с "дырявой" крышей и прозрачными стенами. Внутри — мультимедийная библиотека, лектории, концертные залы, галереи. О необычном проекте японского архитектора Су Фудзимото — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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96
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искусство, природа, будапешт, венгрия, новости - туризм, туристы, архитектура, туризм, музыка, культура, фото, фото - туризм, впечатления - туризм, новости культуры
12:40 26.01.2022 (обновлено: 14:48 26.01.2022)
 

Здание-гриб с дырявой крышей: в Будапеште открылся необычный музей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Список достопримечательностей Будапешта на днях пополнился: в городском парке открылся музей "Дом венгерской музыки" с "дырявой" крышей и прозрачными стенами. Внутри — мультимедийная библиотека, лектории, концертные залы, галереи. О необычном проекте японского архитектора Су Фудзимото — в фотоленте РИА Новости.
© REUTERS / Bernadett Szabo

"Задача была захватывающей: предстояло не только создать здание, но и внести в него ощущение парка", — говорит автор. Что ж, у него это получилось — во многом благодаря уникальной крыше. Сверху она напоминает дырявую шляпку гриба. Но что-то в этом определенно есть!

Дом музыки спроектированный японский архитектором Су Фудзимото в Будапеште
1 из 6

"Задача была захватывающей: предстояло не только создать здание, но и внести в него ощущение парка", — говорит автор. Что ж, у него это получилось — во многом благодаря уникальной крыше. Сверху она напоминает дырявую шляпку гриба. Но что-то в этом определенно есть!

© REUTERS / Bernadett Szabo
© REUTERS / Bernadett Szabo

Отверстия в крыше (а их там около ста) не просто для декора. Они предназначены для деревьев, а также играют роль световых колодцев. Так что солнечные лучи проникают на все этажи здания — вплоть до самого нижнего.

Еще одна особенность проекта — стеклянная стена, позволяющая чувствовать единение с природой. Тоже сложное инженерное сооружение: она состоит из 94 теплоизоляционных панелей, высота которых достигает 12 метров.

Дом музыки спроектированный японский архитектором Су Фудзимото в Будапеште
2 из 6

Отверстия в крыше (а их там около ста) не просто для декора. Они предназначены для деревьев, а также играют роль световых колодцев. Так что солнечные лучи проникают на все этажи здания — вплоть до самого нижнего.

Еще одна особенность проекта — стеклянная стена, позволяющая чувствовать единение с природой. Тоже сложное инженерное сооружение: она состоит из 94 теплоизоляционных панелей, высота которых достигает 12 метров.

© REUTERS / Bernadett Szabo
© REUTERS / Bernadett Szabo

Этажей в музее три. На цокольном располагаются постоянные и временные экспозиции.

Сейчас там можно посмотреть коллекции, посвященные истории европейской музыки и венгерской эстрады 1950-1990-х годов.

Посетители в доме музыки спроектированный японский архитектором Су Фудзимото в Будапеште
3 из 6

Этажей в музее три. На цокольном располагаются постоянные и временные экспозиции.

Сейчас там можно посмотреть коллекции, посвященные истории европейской музыки и венгерской эстрады 1950-1990-х годов.

© REUTERS / Bernadett Szabo
© REUTERS / Bernadett Szabo

На первом этаже — два зала. В маленьком планируют проводить лектории и перформансы, в большом — концерты.

Другое важное пространство разместили прямо в крыше: там находится архив и мультимедийная библиотека.

А под землей работают 120 тепловых насосов, которые обеспечивают возобновляемую геотермическую энергию. Здание ведь тщательно продумано с точки зрения экологии.

Концерт в доме музыки спроектированный японский архитектором Су Фудзимото в Будапеште
4 из 6

На первом этаже — два зала. В маленьком планируют проводить лектории и перформансы, в большом — концерты.

Другое важное пространство разместили прямо в крыше: там находится архив и мультимедийная библиотека.

А под землей работают 120 тепловых насосов, которые обеспечивают возобновляемую геотермическую энергию. Здание ведь тщательно продумано с точки зрения экологии.

© REUTERS / Bernadett Szabo
© REUTERS / Bernadett Szabo

В будущем в городском парке Будапешта хотят построить еще несколько музеев.

А пока вот несколько идей, как разнообразить культурную программу в столице Венгрии. Например, прогулкой к месту встречи поклонников иллюзионизма — Дому-музею Гудини или в Парк истории венгерской железной дороги, визитом в Дом террора, музей "Госпиталь в скале" и интерактивный центр "Дворец чудес" (если путешествуете с детьми).

Дом музыки спроектированный японский архитектором Су Фудзимото в Будапеште
5 из 6

В будущем в городском парке Будапешта хотят построить еще несколько музеев.

А пока вот несколько идей, как разнообразить культурную программу в столице Венгрии. Например, прогулкой к месту встречи поклонников иллюзионизма — Дому-музею Гудини или в Парк истории венгерской железной дороги, визитом в Дом террора, музей "Госпиталь в скале" и интерактивный центр "Дворец чудес" (если путешествуете с детьми).

© REUTERS / Bernadett Szabo
© REUTERS / Bernadett Szabo

Россиян в Венгрию пускают без проблем. Достаточно иметь загранпаспорт, действующую шенгенскую визу, а также сертификат о вакцинации с QR-кодом с сайта госуслуг (страна принимает все препараты, одобренные в Российской Федерации). Если нет прививки, подойдет справка о перенесенном заболевании вместе с результатами первого положительного и последующего отрицательного ПЦР-тестов на английском.

Невакцинированным путешественникам придется сдать ПЦР за 72 часа до въезда.

Посетители в доме музыки спроектированный японский архитектором Су Фудзимото в Будапеште
6 из 6

Россиян в Венгрию пускают без проблем. Достаточно иметь загранпаспорт, действующую шенгенскую визу, а также сертификат о вакцинации с QR-кодом с сайта госуслуг (страна принимает все препараты, одобренные в Российской Федерации). Если нет прививки, подойдет справка о перенесенном заболевании вместе с результатами первого положительного и последующего отрицательного ПЦР-тестов на английском.

Невакцинированным путешественникам придется сдать ПЦР за 72 часа до въезда.

© REUTERS / Bernadett Szabo
 
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