Здание-гриб с дырявой крышей: в Будапеште открылся необычный музей
"Задача была захватывающей: предстояло не только создать здание, но и внести в него ощущение парка", — говорит автор. Что ж, у него это получилось — во многом благодаря уникальной крыше. Сверху она напоминает дырявую шляпку гриба. Но что-то в этом определенно есть!
"Задача была захватывающей: предстояло не только создать здание, но и внести в него ощущение парка", — говорит автор. Что ж, у него это получилось — во многом благодаря уникальной крыше. Сверху она напоминает дырявую шляпку гриба. Но что-то в этом определенно есть!
Отверстия в крыше (а их там около ста) не просто для декора. Они предназначены для деревьев, а также играют роль световых колодцев. Так что солнечные лучи проникают на все этажи здания — вплоть до самого нижнего.
Еще одна особенность проекта — стеклянная стена, позволяющая чувствовать единение с природой. Тоже сложное инженерное сооружение: она состоит из 94 теплоизоляционных панелей, высота которых достигает 12 метров.
Отверстия в крыше (а их там около ста) не просто для декора. Они предназначены для деревьев, а также играют роль световых колодцев. Так что солнечные лучи проникают на все этажи здания — вплоть до самого нижнего.
Еще одна особенность проекта — стеклянная стена, позволяющая чувствовать единение с природой. Тоже сложное инженерное сооружение: она состоит из 94 теплоизоляционных панелей, высота которых достигает 12 метров.
Этажей в музее три. На цокольном располагаются постоянные и временные экспозиции.
Сейчас там можно посмотреть коллекции, посвященные истории европейской музыки и венгерской эстрады 1950-1990-х годов.
Этажей в музее три. На цокольном располагаются постоянные и временные экспозиции.
Сейчас там можно посмотреть коллекции, посвященные истории европейской музыки и венгерской эстрады 1950-1990-х годов.
На первом этаже — два зала. В маленьком планируют проводить лектории и перформансы, в большом — концерты.
Другое важное пространство разместили прямо в крыше: там находится архив и мультимедийная библиотека.
А под землей работают 120 тепловых насосов, которые обеспечивают возобновляемую геотермическую энергию. Здание ведь тщательно продумано с точки зрения экологии.
На первом этаже — два зала. В маленьком планируют проводить лектории и перформансы, в большом — концерты.
Другое важное пространство разместили прямо в крыше: там находится архив и мультимедийная библиотека.
А под землей работают 120 тепловых насосов, которые обеспечивают возобновляемую геотермическую энергию. Здание ведь тщательно продумано с точки зрения экологии.
В будущем в городском парке Будапешта хотят построить еще несколько музеев.
А пока вот несколько идей, как разнообразить культурную программу в столице Венгрии. Например, прогулкой к месту встречи поклонников иллюзионизма — Дому-музею Гудини или в Парк истории венгерской железной дороги, визитом в Дом террора, музей "Госпиталь в скале" и интерактивный центр "Дворец чудес" (если путешествуете с детьми).
В будущем в городском парке Будапешта хотят построить еще несколько музеев.
А пока вот несколько идей, как разнообразить культурную программу в столице Венгрии. Например, прогулкой к месту встречи поклонников иллюзионизма — Дому-музею Гудини или в Парк истории венгерской железной дороги, визитом в Дом террора, музей "Госпиталь в скале" и интерактивный центр "Дворец чудес" (если путешествуете с детьми).
Россиян в Венгрию пускают без проблем. Достаточно иметь загранпаспорт, действующую шенгенскую визу, а также сертификат о вакцинации с QR-кодом с сайта госуслуг (страна принимает все препараты, одобренные в Российской Федерации). Если нет прививки, подойдет справка о перенесенном заболевании вместе с результатами первого положительного и последующего отрицательного ПЦР-тестов на английском.
Невакцинированным путешественникам придется сдать ПЦР за 72 часа до въезда.
Россиян в Венгрию пускают без проблем. Достаточно иметь загранпаспорт, действующую шенгенскую визу, а также сертификат о вакцинации с QR-кодом с сайта госуслуг (страна принимает все препараты, одобренные в Российской Федерации). Если нет прививки, подойдет справка о перенесенном заболевании вместе с результатами первого положительного и последующего отрицательного ПЦР-тестов на английском.
Невакцинированным путешественникам придется сдать ПЦР за 72 часа до въезда.