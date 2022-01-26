https://ria.ru/20220126/blokada-1769621050.html

Путин посетит Пискаревское кладбище в годовщину снятия блокады

Путин посетит Пискаревское кладбище в годовщину снятия блокады - РИА Новости, 26.01.2022

Путин посетит Пискаревское кладбище в годовщину снятия блокады

Президент России Владимир Путин в день снятия блокады Ленинграда 27 января посетит Пискаревское кладбище, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:06

2022-01-26T15:06

2022-01-26T15:13

пискаревское кладбище

общество

санкт-петербург

владимир путин

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день снятия блокады Ленинграда 27 января посетит Пискаревское кладбище, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать седьмого января в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент России Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище, где почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210930/blokada-1752386272.html

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пискаревское кладбище, общество, санкт-петербург, владимир путин, блокада ленинграда (1941-1944)