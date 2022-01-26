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Путин посетит Пискаревское кладбище в годовщину снятия блокады
Путин посетит Пискаревское кладбище в годовщину снятия блокады - РИА Новости, 26.01.2022
Путин посетит Пискаревское кладбище в годовщину снятия блокады
Президент России Владимир Путин в день снятия блокады Ленинграда 27 января посетит Пискаревское кладбище, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:06
2022-01-26T15:06
2022-01-26T15:13
пискаревское кладбище
общество
санкт-петербург
владимир путин
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день снятия блокады Ленинграда 27 января посетит Пискаревское кладбище, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать седьмого января в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент России Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище, где почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города", - говорится в сообщении.
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пискаревское кладбище, общество, санкт-петербург, владимир путин, блокада ленинграда (1941-1944)
15:06 26.01.2022 (обновлено: 15:13 26.01.2022)
Путин посетит Пискаревское кладбище в годовщину снятия блокады
Президент Путин посетит Пискаревское кладбище в годовщину снятия блокады Ленинграда