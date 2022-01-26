Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/bezopasnost-1769638206.html
США блефуют, затягивая ответ на инициативы по безопасности, заявил Джабаров
США блефуют, затягивая ответ на инициативы по безопасности, заявил Джабаров - РИА Новости, 26.01.2022
США блефуют, затягивая ответ на инициативы по безопасности, заявил Джабаров
Действия США по ситуации вокруг Украины не изменят позицию Москвы по гарантиям безопасности, заявил в среду первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:31
2022-01-26T16:31
в мире
сша
нато
владимир джабаров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764688490_0:384:2837:1980_1920x0_80_0_0_b08eedea198e548215c04374ea58cd5f.jpg
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Действия США по ситуации вокруг Украины не изменят позицию Москвы по гарантиям безопасности, заявил в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.По его мнению, после получения ответа Вашингтона будут приниматься уже фундаментальные решения по общей ситуации, касающейся безопасности РФ.Комментируя ситуацию с затягиванием США ответной реакции на инициативы России, Джабаров предположил, что "американцы немного блефуют". "Они пытаются повысить свои ставки, надавить на волю России, снизить наше желание идти до конца в разрешении вопросов безопасности", - считает политик.Поэтому звучат угрозы в отношении России, заявления о санкциях, отметил он. При этом Запад не получает реакции от российского руководства на свою психологическую атаку, что заставляет его нервничать. "Складывается впечатление, что им реально ответить нечем", - сказал политик.Джабаров отметил, что в данной ситуации сторонам нужно садиться за стол переговоров для обсуждения совершенно справедливых требований России.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва получила некоторые ответы на свои предложения по безопасности, пока в устной форме. По его словам, российская сторона внимательно их изучит и определит дальнейшие шаги. Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что альянс отправит письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на этой неделе при координации с США.
https://ria.ru/20220126/bezopasnost-1769625272.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764688490_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_64a6adc42557f0132a62ce200cd3c8e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нато, владимир джабаров, россия
16:31 26.01.2022
 
США блефуют, затягивая ответ на инициативы по безопасности, заявил Джабаров

Сенатор Джабаров: США блефуют, затягивая ответ на российские инициативы по безопасности

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Действия США по ситуации вокруг Украины не изменят позицию Москвы по гарантиям безопасности, заявил в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Если они рассчитывают, что подобными мерами они как-то изменят нашу позицию по тем предложениям, которые дала Россия по гарантиям безопасности, они глубоко заблуждаются. Мы спокойно ждем ответа", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос ведущего о роли Украины в кампании Запада по отношению к РФ и о том, что Вашингтон затягивает с ответом по предложениям о безопасности.

По его мнению, после получения ответа Вашингтона будут приниматься уже фундаментальные решения по общей ситуации, касающейся безопасности РФ.
Комментируя ситуацию с затягиванием США ответной реакции на инициативы России, Джабаров предположил, что "американцы немного блефуют". "Они пытаются повысить свои ставки, надавить на волю России, снизить наше желание идти до конца в разрешении вопросов безопасности", - считает политик.
Поэтому звучат угрозы в отношении России, заявления о санкциях, отметил он. При этом Запад не получает реакции от российского руководства на свою психологическую атаку, что заставляет его нервничать. "Складывается впечатление, что им реально ответить нечем", - сказал политик.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
15:30
В НАТО назвали отдельные предложения России по безопасности нереалистичными
Джабаров отметил, что в данной ситуации сторонам нужно садиться за стол переговоров для обсуждения совершенно справедливых требований России.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва получила некоторые ответы на свои предложения по безопасности, пока в устной форме. По его словам, российская сторона внимательно их изучит и определит дальнейшие шаги. Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что альянс отправит письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на этой неделе при координации с США.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреСШАНАТОВладимир ДжабаровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
23:43Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
23:38Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
23:35Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
23:31ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
23:25Козак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса
23:19Козак назвал учения НАТО у российских границ недопустимым
Лента новостейМолния
Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям РоссииПредложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил КозакГосдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает МироновЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в ДонбассеКозак назвал поведение Украины и США военным удушением ДонбассаКозак назвал учения НАТО у российских границ недопустимым