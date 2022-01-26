https://ria.ru/20220126/bezopasnost-1769638206.html
США блефуют, затягивая ответ на инициативы по безопасности, заявил Джабаров
США блефуют, затягивая ответ на инициативы по безопасности, заявил Джабаров - РИА Новости, 26.01.2022
США блефуют, затягивая ответ на инициативы по безопасности, заявил Джабаров
Действия США по ситуации вокруг Украины не изменят позицию Москвы по гарантиям безопасности, заявил в среду первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:31
2022-01-26T16:31
2022-01-26T16:31
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Действия США по ситуации вокруг Украины не изменят позицию Москвы по гарантиям безопасности, заявил в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.По его мнению, после получения ответа Вашингтона будут приниматься уже фундаментальные решения по общей ситуации, касающейся безопасности РФ.Комментируя ситуацию с затягиванием США ответной реакции на инициативы России, Джабаров предположил, что "американцы немного блефуют". "Они пытаются повысить свои ставки, надавить на волю России, снизить наше желание идти до конца в разрешении вопросов безопасности", - считает политик.Поэтому звучат угрозы в отношении России, заявления о санкциях, отметил он. При этом Запад не получает реакции от российского руководства на свою психологическую атаку, что заставляет его нервничать. "Складывается впечатление, что им реально ответить нечем", - сказал политик.Джабаров отметил, что в данной ситуации сторонам нужно садиться за стол переговоров для обсуждения совершенно справедливых требований России.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва получила некоторые ответы на свои предложения по безопасности, пока в устной форме. По его словам, российская сторона внимательно их изучит и определит дальнейшие шаги. Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что альянс отправит письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на этой неделе при координации с США.
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в мире, сша, нато, владимир джабаров, россия
США блефуют, затягивая ответ на инициативы по безопасности, заявил Джабаров
Сенатор Джабаров: США блефуют, затягивая ответ на российские инициативы по безопасности
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Действия США по ситуации вокруг Украины не изменят позицию Москвы по гарантиям безопасности, заявил в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Если они рассчитывают, что подобными мерами они как-то изменят нашу позицию по тем предложениям, которые дала Россия по гарантиям безопасности, они глубоко заблуждаются. Мы спокойно ждем ответа", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос ведущего о роли Украины в кампании Запада по отношению к РФ и о том, что Вашингтон затягивает с ответом по предложениям о безопасности.
По его мнению, после получения ответа Вашингтона будут приниматься уже фундаментальные решения по общей ситуации, касающейся безопасности РФ.
Комментируя ситуацию с затягиванием США
ответной реакции на инициативы России
, Джабаров
предположил, что "американцы немного блефуют". "Они пытаются повысить свои ставки, надавить на волю России, снизить наше желание идти до конца в разрешении вопросов безопасности", - считает политик.
Поэтому звучат угрозы в отношении России, заявления о санкциях, отметил он. При этом Запад не получает реакции от российского руководства на свою психологическую атаку, что заставляет его нервничать. "Складывается впечатление, что им реально ответить нечем", - сказал политик.
Джабаров отметил, что в данной ситуации сторонам нужно садиться за стол переговоров для обсуждения совершенно справедливых требований России.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва получила некоторые ответы на свои предложения по безопасности, пока в устной форме. По его словам, российская сторона внимательно их изучит и определит дальнейшие шаги. Генсек НАТО Йенс Столтенберг
накануне заявил, что альянс отправит письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на этой неделе при координации с США.