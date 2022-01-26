https://ria.ru/20220126/bezopasnost-1769625272.html

В НАТО назвали отдельные предложения России по безопасности нереалистичными

В НАТО назвали отдельные предложения России по безопасности нереалистичными - РИА Новости, 26.01.2022

В НАТО назвали отдельные предложения России по безопасности нереалистичными

В НАТО заявили, что многие предложения России по гарантиям безопасности "неприемлемы или нереалистичны", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломата... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:30

2022-01-26T15:30

2022-01-26T15:47

нато

россия

в мире

сша

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. В НАТО заявили, что многие предложения России по гарантиям безопасности "неприемлемы или нереалистичны", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломата из западных стран.Как добавил дипломат, в ответе НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности будут перечислены вопросы, над которым альянс может работать с Москвой."Многие из требований России неприемлемы и нереалистичны, но ответ представляет ряд вопросов, по которым возможно работать над их озабоченностями", - заявил агентству неназванный дипломат.Отмечается, что НАТО близка к завершению работы над письменным ответом на предложения РФ по гарантиям безопасности.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва получила некоторые ответы на свои предложения по безопасности, пока в устной форме. По его словам, российская сторона внимательно их изучит и определит дальнейшие шаги. Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что альянс отправит письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на этой неделе при координации с США.

https://ria.ru/20220126/bezopasnost-1769585919.html

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нато, россия, в мире, сша, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)