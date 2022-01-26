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В НАТО назвали отдельные предложения России по безопасности нереалистичными
В НАТО назвали отдельные предложения России по безопасности нереалистичными - РИА Новости, 26.01.2022
В НАТО назвали отдельные предложения России по безопасности нереалистичными
В НАТО заявили, что многие предложения России по гарантиям безопасности "неприемлемы или нереалистичны", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломата... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:30
2022-01-26T15:47
нато
россия
в мире
сша
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. В НАТО заявили, что многие предложения России по гарантиям безопасности "неприемлемы или нереалистичны", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломата из западных стран.Как добавил дипломат, в ответе НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности будут перечислены вопросы, над которым альянс может работать с Москвой."Многие из требований России неприемлемы и нереалистичны, но ответ представляет ряд вопросов, по которым возможно работать над их озабоченностями", - заявил агентству неназванный дипломат.Отмечается, что НАТО близка к завершению работы над письменным ответом на предложения РФ по гарантиям безопасности.Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва получила некоторые ответы на свои предложения по безопасности, пока в устной форме. По его словам, российская сторона внимательно их изучит и определит дальнейшие шаги. Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что альянс отправит письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на этой неделе при координации с США.
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нато, россия, в мире, сша, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:30 26.01.2022 (обновлено: 15:47 26.01.2022)
 
В НАТО назвали отдельные предложения России по безопасности нереалистичными

НАТО назвала отдельные предложения России по безопасности неприемлемыми и нереалистичными

© REUTERS / Pascal RossignolШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. В НАТО заявили, что многие предложения России по гарантиям безопасности "неприемлемы или нереалистичны", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломата из западных стран.
Как добавил дипломат, в ответе НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности будут перечислены вопросы, над которым альянс может работать с Москвой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 12:51
Лавров рассказал о новых шагах после получения ответов по безопасности
"Многие из требований России неприемлемы и нереалистичны, но ответ представляет ряд вопросов, по которым возможно работать над их озабоченностями", - заявил агентству неназванный дипломат.
Отмечается, что НАТО близка к завершению работы над письменным ответом на предложения РФ по гарантиям безопасности.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва получила некоторые ответы на свои предложения по безопасности, пока в устной форме. По его словам, российская сторона внимательно их изучит и определит дальнейшие шаги. Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что альянс отправит письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на этой неделе при координации с США.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
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НАТОРоссияВ миреСШААлександр ГрушкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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